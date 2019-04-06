Красивая охота: Добывать селезня и тетерева выйдут охотники Бердска

Сезон весенней охоты стартует с 16 апреля в Бердске. В этом году произошли некоторые изменения: в некоторых районах она начинается и заканчивается раньше, в некоторых соответственно — позже начинается и позже завершается.

— Охота на селезней уток и тетеревов начинается с 16 апреля и продлится до 25 апреля в Маюровском охотничьем хозяйстве в Сузунском районе, а с 21 по 30 апреля можно охотиться в Тулинском и Маюровском №2 в Искитимском районе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

Путевки на добычу дичи в бердском охотобществе начнут продавать с 9 апреля. Норма — 6 селезней утки или три самца тетерева на одно разрешение.

— Весенняя охота очень красивая. Природа просыпается. Время — неописуемое. Очень красиво идет уточка. Не так стреляешь, как наблюдаешь, — отметил Кашин.

Охота с подхода запрещена. На тетерева можно охотиться только на токах. На одном току — только два охотника.

В этот раз разделили север и юг, и определили разные сроки охоты. Те, кто хочет поохотится подольше, может побывать в двух районах, подчеркнул Игорь Кашин.