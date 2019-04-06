Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница города Глазго (Великобритания) Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По ее словам, до начала схваток у нее был абсолютно плоский живот, пишет The Mirror.

Леггэйт рассказала, что незадолго до этого родила своего первенца, после чего стала принимать противозачаточные таблетки. Женщина вспоминает, что немного поправилась и пыталась похудеть, но округлившегося живота у нее не было.

«У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего», — рассказала Леггэйт.

В итоге британка родила здорового младенца, которого назвали Сиара.

20 марта сообщалось, что британские врачи на протяжении трех лет диагностировали рак яичников пациентки как послеродовую депрессию.

Источник: iz.ru