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Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов

«У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего», — рассказала Леггэйт.

6.04.2019 Фото: Kennedy News Нет комментариев
 
Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница Великобритании узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница города Глазго (Великобритания) Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По ее словам, до начала схваток у нее был абсолютно плоский живот, пишет The Mirror.

Леггэйт рассказала, что незадолго до этого родила своего первенца, после чего стала принимать противозачаточные таблетки. Женщина вспоминает, что немного поправилась и пыталась похудеть, но округлившегося живота у нее не было.

«У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего», — рассказала Леггэйт.

В итоге британка родила здорового младенца, которого назвали Сиара.

20 марта сообщалось, что британские врачи на протяжении трех лет диагностировали рак яичников пациентки как послеродовую депрессию.

Источник: iz.ru


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