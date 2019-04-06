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За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России

Через СМИ, интернет, религиозные секты сегодня распространяется большое количество информации, касающейся вакцин и вакцинации — государстсво берет это под контроль.

6.04.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России

Минздрав предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок

Как сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева, разрабатывается проект закона, которым устанавливается запрет распространения такой информации.
Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации, а также ответственность за публикацию таких обращений. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами населения от прививок.
«Через СМИ, сеть «Интернет», религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — отметила первый заместитель министра [копия письма есть в распоряжении ТАСС]. «Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере», — констатировала она.

В связи с этим ведомством разрабатывается проект закона, которым «устанавливается запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации», подчеркнула Яковлева. Под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», уточнила она.

«Кроме того, ответственность за нарушение запрета <…> будет предусмотрена проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» в части установления ответственности за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации», — указала первый замминистра.

Ранее Огуль сообщил, что комитет Госдумы по охране здоровья 11 апреля проведет круглый стол на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий». Он не исключил, что по итогам дискуссии будут предложены поправки в законодательство. Речь может пойти о введении требований к обследованию детей перед вакцинацией, создании единой базы данных по вакцинации, расширении списка профессий, предполагающих обязательные прививки, или определении санитарных требований к мигрантам в контексте рисков по завозу заболеваний из-за интенсивного трансграничного перемещения граждан.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Эрвин

    :-D Отлично придумано. Делать или не делать пусть сами решают. Но если непривитый ребенок заразит кого то наказывать родителей будут? Или как непривитый ребенок заразит привитых? В моем детстве делали всем и никто никого не спрашивал, хочет или нет :-D

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  2. Аноним

    Вот тебе и свобода слова, все последние законы не оставляют выбора гражданам РФ и попробуй возразил сразу привлекут к уголовной ответственности

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