Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Во время проверки качества питания в детских учреждениях прокуратура Бердска выявила массу нарушений. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова, в марте выходили с проверкой в три детских сада, четыре школы и педиатрическое отделение горбольницы.

Нарушения СанПиНов и техрегламентов по безопасности продуктов выявлены практически везде.

— Мы проводили проверки по организации питания в детских образовательных и медицинских учреждениях в марте. Проверили выборочно. Мы выписали 8 представлений и возбудили 11 административных дел за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 апреля, Татьяна Сергеевна.

По ее словам, в проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора, и в каждом учреждении нашли «по два состава». Среди выявленных прокурорской проверкой нарушений: посуда в столовых со сколами, хранение овощей с признаками гнили и плесени, обнаружен хлеб с истекшим сроком годности, не велся журнал бракеража продуктов, выход блюд не всегда соответствовал по граммам — порции были меньше положенного веса.

— Проверялась продукция от поставщиков в школы. В трех учреждениях выявлены нарушения в части безопасности. Это выразилось в том, что отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продуктов. Не оказалось сертификатов на момент проверки в том числе на мясо и рыбу, — рассказала Татьяна Макарова.

Теперь результаты прокурорской проверки с 11-ю административными протоколами направят в Роспотребнадзор, который определит, есть ли повод для наказания должностных лиц.

— Мы увидели основания для возбуждения административных дел по выявленным нарушениям. Но решение будет принимать другой орган, — отметила помощник прокурора Бердска.

Вместе с тем прокурор Роман Сивак внес руководителям образовательных организаций и главному врачу бердской горбольницы 8 представлений об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Исполнение требований прокурора взято в прокуратуре на контроль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Задание выйти в школы и детсады поступило из прокуратуры Новосибирской области. Ее в свою очередь озадачила Генпрокуратура на основании учащения фактов отравления детей в столовых учреждений.

Чем кормят детей в школьных столовых Бердска, выяснил накануне «Курьер. Среда. Бердск». В школах №2 и 11 редакционная проверка не обнаружила проблем.