КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России

Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков

Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда

Похлебаем?!

Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть

Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов

Красивая охота: Добывать селезня и тетерева выйдут охотники Бердска

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Прокурорская проверка выявила также отсутствие сертификатов безопасности на мясо и рыбу. Нарушения обнаружили в трех детсадах, четырех школах и детской больнице.

6.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

В основном бердские ученики съедают школьные обеды

Во время проверки качества питания в детских учреждениях прокуратура Бердска выявила массу нарушений. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова, в марте выходили с проверкой в три детских сада, четыре школы и педиатрическое отделение горбольницы.

Нарушения СанПиНов и техрегламентов по безопасности продуктов выявлены практически везде.

— Мы проводили проверки по организации питания в детских образовательных и медицинских учреждениях в марте. Проверили выборочно. Мы выписали 8 представлений и возбудили 11 административных дел за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 апреля, Татьяна Сергеевна.

По ее словам, в проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора, и в каждом учреждении нашли «по два состава». Среди выявленных прокурорской проверкой нарушений: посуда в столовых со сколами, хранение овощей с признаками гнили и плесени, обнаружен хлеб с истекшим сроком годности, не велся журнал бракеража продуктов, выход блюд не всегда соответствовал по граммам — порции были меньше положенного веса.

— Проверялась продукция от поставщиков в школы. В трех учреждениях выявлены нарушения в части безопасности. Это выразилось в том, что отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продуктов. Не оказалось сертификатов на момент проверки в том числе на мясо и рыбу, — рассказала Татьяна Макарова.

Теперь результаты прокурорской проверки с 11-ю административными протоколами направят в Роспотребнадзор, который определит, есть ли повод для наказания должностных лиц.
— Мы увидели основания для возбуждения административных дел по выявленным нарушениям. Но решение будет принимать другой орган, — отметила помощник прокурора Бердска.

Вместе с тем прокурор Роман Сивак внес руководителям образовательных организаций и главному врачу бердской горбольницы 8 представлений об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Исполнение требований прокурора взято в прокуратуре на контроль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Задание выйти в школы и детсады поступило из прокуратуры Новосибирской области. Ее в свою очередь озадачила Генпрокуратура на основании учащения фактов отравления детей в столовых учреждений.

Чем кормят детей в школьных столовых Бердска, выяснил накануне «Курьер. Среда. Бердск». В школах №2 и 11 редакционная проверка не обнаружила проблем.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
2009 год -нефть 65 дол., бензин 19,40 руб. 2019 год — нефть 93 дол., бензин 42,98 руб. НАТО хочет сопровождать корабли Украины в Керченском проливе. Они хорошо подумали?! Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Список учреждение по номерам, где?

    Thumb up 19 Thumb down 1

  2. Аноним

    В школах №2 и 11 редакционная проверка не обнаружила проблем.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/05/417704-plesen-i-prosrochku-nashla-v-shkolnyx-stolovyx-prokuratura-berdska

    А что, редакция прям специалисты и могут выявлять нарушения? Знают законодательство, нормы? Или только по внешнему виду блюда вывод сделали?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    А остальные школы и сады почему не проверили? Считаю, что их проверять надо постоянно, хотя бы несколько раз в году, потому что там наши дети, будущее страны. Свыше приказали, проверили, а так никто и не пошевелится.

    Thumb up 8 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика