Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске
За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России
Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков
Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда
Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть
Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов
Красивая охота: Добывать селезня и тетерева выйдут охотники Бердска
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска
Ерунда. Дело привычки! Мне с рекламой больше нравится. Без рекламы — совок.
11 53
Спору нет, но такое нагромождение явно малоэффективной безвкусицы — тоже не выход.
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Одним из наивысших достижений нынешней администрации мог бы быть снос всего этого кошмара на остановке Дом культуры.
Весь этот балаган шурмячных, кредитных аферистов и прочих бестолковых забегаловок — явно мешает ожиданию, посадке и высадке пассажиров, не оворя уже о том, что все это портит внешний вид города.
Трудно представить, чтобы такое имело место быть в каком-либо провинциальном городке Европы.
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Взять тот же павильон обуви перед рынком….
Ну ведь явно же портит вид! (а вы ценники там видели? )
Постоянно пустующий перед ним киоск шаурмы — вообще не к месту, его неудобно обходить с любой стороны!
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Отдельное спасибо редакции за коррекцию внешнего облика города хотя бы в мечтах!
13 1
Стало более красиво, ничего не скажешь.
48 11
Голубь с дрёмкой, где конечная по тройке, так же лес стирают, любуются
52 4
Сегодня проезжал мимо здания, в котором размещалась старая почта. Фасад привели в порядок и оно «заиграло».
Если бы с него убрали вывески, которые портят вид…..
Можно поставить щит, на который перенести все вывески.
Зданий, напоминающий историю г, Бнрдска, осталось немного : ж/д вокзал, ДК на ул. Ленина, почта, несколько домов напротив кв.11. Все они напоминают образцы архитектуры , которая была с начала образования города.
40 8
Здание «заиграло»- осталось только в нём почту найти!
15 1
Убрать рекламу, киоски и машины сразу город будет на город похож, а не стоянку и доску объявлений.
47 8
А сделайте также дворы без машин. Я уже забыл, как выглядит чистый спокойный двор многоквартирного дома .
45 5
Выглядит как кладбище за Паутовским — машин нет, тихо, спокойно, никто не кричит и не торопится.
12 31
Пчелы одно видят, мухи нечто совершено другое
16 2
Помню в одном фотоателье делали фотомонтаж )) И вывесили фото на стенд как пример, как они умеют делать .
Там короче ползет спецназовец , а голова у него просто прилеплена в профиль и как бы смотрит не туда куда ползет боец . Причем голова очень большая .
1 6
Я так понимаю — Гиперборей не пчела.
Не помню пчел на кладбище.
3 0
Ну как без машин выглядят дворы — бабки у подъезда с ярлыками на исходящих, алкаши на лавочках, торчки в подъездах,собаки в песочницах, дворы (не отремонтированные под парковки) в грязи и лужах, бычки под окнами. Что то забыл.
Мда, машины лишние.
2 1
Как красиво стало
28 9
Красиво — это когда зелень есть. А так — бетонные безликие коробки.
1 0
Без рекламы Северную Корею напоминает.
15 23
Реклама должна быть.
Но к месту и уместной.
Щиты на тротуарах и у дорог действительно нужно убрать.
Быстрозаймы, пиво, сиги убрать.
Беляши, шаурму , карачинскую, кофе оставить.
5 3
На первой фото машина на переднем плане меньше чем машины на заднем .
1 5
Там где убрали рекламу с фасада кирпичного корпуса рынка на первомайской, там ошибочка — под рекламными банерами нет окон, там глухая торцевая кирпичная стена. Вроде мелочь, но будем смотреться уже совсем по другому нежели как у редакциии с окнами
8 2
Высвобожденные от рекламы здания сами по себе красивой архитектурой не блещут. Поэтому без рекламы стало как-то уныло… Теперь я вижу, что рекламные щиты и вывески, наоборот, скрашивают серость наших улиц и зданий. Без них вообще будет как похоронное бюро.
8 27
Я вижу в этих фото-много безработных стало(((
5 5
Курьер, пожалуйста, еще деревьев в фотошопе нарисуйте, а то не намного лучше то ваши фотки стали!
24 2
Лучше деревья садить, а не рисовать.
0 0
Да, деревьев бы, аккуратно что бы все. На ГДК что с киосками, что без них жуть все равно. Здания надо проектировать так, чтобы можно рекламу размещать не портя вид самого здания. А у нас базар-вокзал какой то. На родине получилось супер)
13 2
Без этих гадюшников, конечно, город стал чище и веселей. Поражаюсь, что в киосках можно купить?!
Реклама — это двигатель для мещанина-потребителя, заставить его купить то, что не продается, что можно выбросить на помойку. Реклама разрушает мозг, который бежит сломя голову, купить то, что ему не нужно.
В среднем реклама увеличивает цену продукта на 8 -10 %. Вам это надо?
17 7
А кто на эту рекламу в наше время смотрит? Если только как вывеска нужного магазина…
15 2
кстати, да.
Давно не смотрю на баннеры и вывески. Ищу в интернете описание и местоположение.
А вывеска… максимум- название чтобы убедиться что на месте.
16 2
Всегда смотрю, многое нахожу, поскольку постоянно двигаюсь по Бердску и Новосибирску, в интернете только уточняю, потому, что в офисе не часто сижу, больше езжу.
3 7
Лучше на дорогу смотри! Если не в пробке ехать, то нормально не прочитать и пассажиру, не говоря про водителя!
4 2
В киоске по пути без очереди можно купить всякую мелочь, не заходя в супермаркет с одной кассой на сто человек..
Особенно мне нравилась Союзпечать. Жаль не стало.
А сейчас везде быстрозаймы — это вообще безумие какое то.
0 0
А фотошоп у КСБ лицензионный? Там лицензия для коммерческого использования стоит — мама не горюй, нам не по карману оказалась
От редакции. Все комплектующие и софт лицензированы, разумеется.
3 5
Везёт… И художник у вас хороший, эх…. Правда фото не понравились — уныло как то….
5 6
Курьер, а можете пофантазировать с городом таким же образом на счет ям . Очень бы хотелось представить,как будет выглядить наш город без ям
9 0
И с цветущими яблонями вдоль дорог, как когда-то… И рябинами у Европы…
17 0
Мне липа нравится, когда цветет.
0 0
И сразу открылся вид на прекрасное здание за киосками. А то как цыганский табор. Может и машин вдоль дорог возле магазинов стало бы меньше. Сделали бы карманы для стоянок.
8 1
Где вы в Бердске прекрасные здания нашли?
7 2
Казармы какие то на фотожабе.
А внутри наверно политинформацию проводят.
2 3
Живем в центре, но поражают киоски, построенные на проезжей части ул. Лелюха до пересечения с ул. Комсомольской явно мешающие жителям дома №24 и зимой и летом. Вроде уже и аренда закончилась, а все торгуют на проезжей части, пока кого нибудь не собьют… Рынок рядом и кажется благоустроенным, почему бы там им не торговать???
Закрывают проезжую часть дороги, а вся грязь и мусор к нам во двор…, уж лучше стоянка для автомобилей, хоть дорогу видно….
6 2
Очень мало предложений по озеленению. А ведь на месте пустырей и киосков раньше были берёзы и рябины. Возможно именно это надо вернуть в город? Почему-то только вырубают, а на место рощиц втыкают киоски и рекламные щиты. Этого никто не хочет видеть. Сейчас самое время подумать об организации весенней посадки деревьев.
6 0
Мало озеленения, зато лес решили проредить. Не к добру это.
0 0
Ну, наконец-то, хоть кто-то предложил посмотреть на город без этих уродливых клеенок, якобы украшающих фасады зданий. Это убого, провинциально до уровня глухой деревни. Информационные щиты можно располагать внутри торговых зданий. Это фунциональнее. И киоски…пожалуйста, оставьте их минимальное количество.
2 2
«Какая польза от этой картины? Она на обоях дыру закрывает!» (с)
0 0
Можно я ещё немного поною об архитектурном облике? Душа кровью обливается каждый раз когда мимо иду, не понимаю как, каааак могли на против «Родины» построить этот кошмарный колхозный сарай ТЦ «Луна», кошмарное архитектурное убожество, да ещё и обтянуть его разношёрстными баннерами,
Выглядит особенно по колхозному на фоне отремонтированной «Родины»
3 1
Отремонтированная «Родина»
Это хорошо, что в кавычках, а то коллектор проваливается, дороги тают, дома топит…..
Хорошо , что в кавычках.
0 1
Киоски то убрали, а вот куда остановки подевались?
0 0