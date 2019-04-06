КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России

Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков

Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда

Похлебаем?!

Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть

Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов

Красивая охота: Добывать селезня и тетерева выйдут охотники Бердска

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» провела необычный эксперимент: «стерла» уже привычные для горожан ларьки и яркую рекламу в четырех местах города.

6.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 46 коммент.
 
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Многие забыли, как выглядит город без рекламы и торговых точек на остановках

Улица Первомайская, остановка государственного Дома культуры и остановки вблизи ДК Родины, а также улица Первомайская и рынок приобрели новый облик: «Курьер. Среда. Бердск» использовал программу Photoshop, чтобы примерить на привычный городской вид новый образ — без ларьков и рекламы.

Так остановка ГДК выглядит с киосками:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так — без них:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» пофантазировал и стер торговые павильоны на остановке «Родина».

Так остановка выглядела «До»:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так «После»:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Бердчане часто прогуливаются по улице Первомайской в поисках свежих фруктов, овощей и мяса. И не зря. Улица изобилует предложениями о продаже продуктов.

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

После эксперимента «Курьер. Среда. Бердск» улица Бердска изменилась до неузнаваемости:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Так выглядит рынок сегодня:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так он преобразился благодаря «Курьер. Среда. Бердск»:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
2009 год -нефть 65 дол., бензин 19,40 руб. 2019 год — нефть 93 дол., бензин 42,98 руб. НАТО хочет сопровождать корабли Украины в Керченском проливе. Они хорошо подумали?! Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

(46) Комментариев

  1. Аноним

    Ерунда. Дело привычки! Мне с рекламой больше нравится. Без рекламы — совок. :(

    Thumb up 11 Thumb down 53

    • Аноним

      Спору нет, но такое нагромождение явно малоэффективной безвкусицы — тоже не выход.
      _____________________
      Одним из наивысших достижений нынешней администрации мог бы быть снос всего этого кошмара на остановке Дом культуры.
      Весь этот балаган шурмячных, кредитных аферистов и прочих бестолковых забегаловок — явно мешает ожиданию, посадке и высадке пассажиров, не оворя уже о том, что все это портит внешний вид города.
      Трудно представить, чтобы такое имело место быть в каком-либо провинциальном городке Европы.
      __________________________
      Взять тот же павильон обуви перед рынком….
      Ну ведь явно же портит вид! (а вы ценники там видели? :-D )
      Постоянно пустующий перед ним киоск шаурмы — вообще не к месту, его неудобно обходить с любой стороны!
      __________________________
      Отдельное спасибо редакции за коррекцию внешнего облика города хотя бы в мечтах! :-D

      Thumb up 13 Thumb down 1

  2. Дима

    Стало более красиво, ничего не скажешь. :-D

    Thumb up 48 Thumb down 11

  3. Аноним

    Голубь с дрёмкой, где конечная по тройке, так же лес стирают, любуются

    Thumb up 52 Thumb down 4

  4. Николай

    Сегодня проезжал мимо здания, в котором размещалась старая почта. Фасад привели в порядок и оно «заиграло».
    Если бы с него убрали вывески, которые портят вид…..
    Можно поставить щит, на который перенести все вывески.
    Зданий, напоминающий историю г, Бнрдска, осталось немного : ж/д вокзал, ДК на ул. Ленина, почта, несколько домов напротив кв.11. Все они напоминают образцы архитектуры , которая была с начала образования города.

    Thumb up 40 Thumb down 8

  5. ЗдравыйСмысл

    Убрать рекламу, киоски и машины сразу город будет на город похож, а не стоянку и доску объявлений.

    Thumb up 47 Thumb down 8

  6. Гиперборей

    А сделайте также дворы без машин. Я уже забыл, как выглядит чистый спокойный двор многоквартирного дома .

    Thumb up 45 Thumb down 5

    • Аноним

      Выглядит как кладбище за Паутовским — машин нет, тихо, спокойно, никто не кричит и не торопится. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

      Thumb up 12 Thumb down 31

      • Гиперборей

        Пчелы одно видят, мухи нечто совершено другое :-D

        Thumb up 16 Thumb down 2

        • Аноним

          Помню в одном фотоателье делали фотомонтаж )) И вывесили фото на стенд как пример, как они умеют делать .
          Там короче ползет спецназовец , а голова у него просто прилеплена в профиль и как бы смотрит не туда куда ползет боец . Причем голова очень большая .

          Thumb up 1 Thumb down 6

        • Аноним

          Я так понимаю — Гиперборей не пчела.
          Не помню пчел на кладбище. :-D

          Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну как без машин выглядят дворы — бабки у подъезда с ярлыками на исходящих, алкаши на лавочках, торчки в подъездах,собаки в песочницах, дворы (не отремонтированные под парковки) в грязи и лужах, бычки под окнами. Что то забыл. *CRAZY*
      Мда, машины лишние. :-D

      Thumb up 2 Thumb down 1

  7. А.

    Как красиво стало

    Thumb up 28 Thumb down 9

  8. ывапр

    Без рекламы Северную Корею напоминает.

    Thumb up 15 Thumb down 23

    • Аноним

      Реклама должна быть.
      Но к месту и уместной.
      Щиты на тротуарах и у дорог действительно нужно убрать.
      Быстрозаймы, пиво, сиги убрать.
      Беляши, шаурму , карачинскую, кофе оставить.

      Thumb up 5 Thumb down 3

  9. Аноним

    На первой фото машина на переднем плане меньше чем машины на заднем .

    Thumb up 1 Thumb down 5

  10. Аноним

    Там где убрали рекламу с фасада кирпичного корпуса рынка на первомайской, там ошибочка — под рекламными банерами нет окон, там глухая торцевая кирпичная стена. Вроде мелочь, но будем смотреться уже совсем по другому нежели как у редакциии с окнами

    Thumb up 8 Thumb down 2

  11. Анна автоледи

    Высвобожденные от рекламы здания сами по себе красивой архитектурой не блещут. Поэтому без рекламы стало как-то уныло… Теперь я вижу, что рекламные щиты и вывески, наоборот, скрашивают серость наших улиц и зданий. Без них вообще будет как похоронное бюро.

    Thumb up 8 Thumb down 27

  12. Веда

    Я вижу в этих фото-много безработных стало(((

    Thumb up 5 Thumb down 5

  13. Аноним

    Курьер, пожалуйста, еще деревьев в фотошопе нарисуйте, а то не намного лучше то ваши фотки стали! =)

    Thumb up 24 Thumb down 2

  14. Ольга

    Да, деревьев бы, аккуратно что бы все. На ГДК что с киосками, что без них жуть все равно. Здания надо проектировать так, чтобы можно рекламу размещать не портя вид самого здания. А у нас базар-вокзал какой то. На родине получилось супер)

    Thumb up 13 Thumb down 2

  15. ФАГ

    Без этих гадюшников, конечно, город стал чище и веселей. Поражаюсь, что в киосках можно купить?!
    Реклама — это двигатель для мещанина-потребителя, заставить его купить то, что не продается, что можно выбросить на помойку. Реклама разрушает мозг, который бежит сломя голову, купить то, что ему не нужно.
    В среднем реклама увеличивает цену продукта на 8 -10 %. Вам это надо?

    Thumb up 17 Thumb down 7

    • Аноним

      А кто на эту рекламу в наше время смотрит? Если только как вывеска нужного магазина…

      Thumb up 15 Thumb down 2

      • a.danilov

        кстати, да.
        Давно не смотрю на баннеры и вывески. Ищу в интернете описание и местоположение.
        А вывеска… максимум- название чтобы убедиться что на месте.

        Thumb up 16 Thumb down 2

      • Лука

        Всегда смотрю, многое нахожу, поскольку постоянно двигаюсь по Бердску и Новосибирску, в интернете только уточняю, потому, что в офисе не часто сижу, больше езжу.

        Thumb up 3 Thumb down 7

        • Аноним

          Лучше на дорогу смотри! Если не в пробке ехать, то нормально не прочитать и пассажиру, не говоря про водителя!

          Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      В киоске по пути без очереди можно купить всякую мелочь, не заходя в супермаркет с одной кассой на сто человек..
      Особенно мне нравилась Союзпечать. Жаль не стало.
      А сейчас везде быстрозаймы — это вообще безумие какое то.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  16. Лука

    А фотошоп у КСБ лицензионный? Там лицензия для коммерческого использования стоит — мама не горюй, нам не по карману оказалась :(

    От редакции. Все комплектующие и софт лицензированы, разумеется.

    Thumb up 3 Thumb down 5

  17. Аноним

    Курьер, а можете пофантазировать с городом таким же образом на счет ям :-D . Очень бы хотелось представить,как будет выглядить наш город без ям ;)

    Thumb up 9 Thumb down 0

  18. Галыч

    И сразу открылся вид на прекрасное здание за киосками. А то как цыганский табор. Может и машин вдоль дорог возле магазинов стало бы меньше. Сделали бы карманы для стоянок.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  19. Аноним

    Казармы какие то на фотожабе.
    А внутри наверно политинформацию проводят.

    Thumb up 2 Thumb down 3

  20. Мария

    Живем в центре, но поражают киоски, построенные на проезжей части ул. Лелюха до пересечения с ул. Комсомольской явно мешающие жителям дома №24 и зимой и летом. Вроде уже и аренда закончилась, а все торгуют на проезжей части, пока кого нибудь не собьют… Рынок рядом и кажется благоустроенным, почему бы там им не торговать???
    Закрывают проезжую часть дороги, а вся грязь и мусор к нам во двор…, уж лучше стоянка для автомобилей, хоть дорогу видно….

    Thumb up 6 Thumb down 2

  21. Аноним

    Очень мало предложений по озеленению. А ведь на месте пустырей и киосков раньше были берёзы и рябины. Возможно именно это надо вернуть в город? Почему-то только вырубают, а на место рощиц втыкают киоски и рекламные щиты. Этого никто не хочет видеть. Сейчас самое время подумать об организации весенней посадки деревьев.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  22. Аноним

    Ну, наконец-то, хоть кто-то предложил посмотреть на город без этих уродливых клеенок, якобы украшающих фасады зданий. Это убого, провинциально до уровня глухой деревни. Информационные щиты можно располагать внутри торговых зданий. Это фунциональнее. И киоски…пожалуйста, оставьте их минимальное количество.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  23. Поросёнок Пётр

    Можно я ещё немного поною об архитектурном облике? *SORRY* Душа кровью обливается каждый раз когда мимо иду, не понимаю как, каааак могли на против «Родины» построить этот кошмарный колхозный сарай ТЦ «Луна», кошмарное архитектурное убожество, да ещё и обтянуть его разношёрстными баннерами, *NO* *UNKNOWN*
    Выглядит особенно по колхозному на фоне отремонтированной «Родины» *NO*

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      Отремонтированная «Родина» %) %) %)
      Это хорошо, что в кавычках, а то коллектор проваливается, дороги тают, дома топит…..
      Хорошо , что в кавычках.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  24. Елена

    Киоски то убрали, а вот куда остановки подевались?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика