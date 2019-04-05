Хоккей один на всех: ХК «Сибирь» впервые сыграла в Бердске

ЛДС «Бердск» сегодня, 5 апреля, был переполнен. Болельщики пришли посмотреть на товарищеские матчи с участием ХК «Сибирь». Профессиональная команда из Новосибирска в Бердске впервые. Представляли ее такие игроки, как Егор Миловзоров, Илья Морозов, Владимир Первушин и Данил Романцев.

Приехали они для того, чтобы сделать бердским следж-хоккеистам из команды «Сибирский лис» незабываемый подарок на первый день рождения.

В честь праздника провели эстафету с буллитами, змейкой через фишки и другими увлекательными конкурсами. В них участвовали ХК «Сибирь», «Сибирский лис», «Сибирь_sledge» и СК «Кристалл». После эстафеты провели товарищеские матчи между командами.

— Очень важно проводить такие мероприятия. Видно, что счастью детей нет предела. Думаю всегда приятно, когда приезжают профессионалы. Для ребят это будет незабываемый день, — поделилась мнением Ангелина из числа зрителей.

— Я болею за «Сибирь» со 2-го класса. Очень приятно, что они к нам приехали. Для «Сибирского лиса» это тоже останется в памяти надолго. Хочу сделать фотографии с Первушиным и Миловзоровым, пока они не убежали, — с улыбкой рассказал юный болельщик Даниил.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Сибирский лис» — это первая следж-хоккейная команда в Новосибирской области. Ей сегодня исполнился один год.