Хоккей один на всех: ХК «Сибирь» впервые сыграла в Бердске

Будущие звезды хоккея — юные бердчане из «Сибирского лиса» с талисманом ХК «Сибирь» — снеговиком
ЛДС «Бердск» сегодня, 5 апреля, был переполнен. Болельщики пришли посмотреть на товарищеские матчи с участием ХК «Сибирь». Профессиональная команда из Новосибирска в Бердске впервые. Представляли ее такие игроки, как Егор Миловзоров, Илья Морозов, Владимир Первушин и Данил Романцев.
Приехали они для того, чтобы сделать бердским следж-хоккеистам из команды «Сибирский лис» незабываемый подарок на первый день рождения.
В честь праздника провели эстафету с буллитами, змейкой через фишки и другими увлекательными конкурсами. В них участвовали ХК «Сибирь», «Сибирский лис», «Сибирь_sledge» и СК «Кристалл». После эстафеты провели товарищеские матчи между командами.
— Очень важно проводить такие мероприятия. Видно, что счастью детей нет предела. Думаю всегда приятно, когда приезжают профессионалы. Для ребят это будет незабываемый день, — поделилась мнением Ангелина из числа зрителей.
— Я болею за «Сибирь» со 2-го класса. Очень приятно, что они к нам приехали. Для «Сибирского лиса» это тоже останется в памяти надолго. Хочу сделать фотографии с Первушиным и Миловзоровым, пока они не убежали, — с улыбкой рассказал юный болельщик Даниил.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Сибирский лис» — это первая следж-хоккейная команда в Новосибирской области. Ей сегодня исполнился один год.
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Молодцы,С Годовщиной И наилучшими пожеланиями!!!Так держать!!!
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Поздравляю ребятишек «Сиб Лисы», молодцы с 1 годом вас.Родители вы супер!!!! Организаторам и тренерам уважение и почёт.Ждём побед!!!!!!
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