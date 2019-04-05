Путину доложили: 35% россиян не хватает денег на обувь

35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, позже СМИ обратили внимание на информацию о том, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)». Позже в ведомстве пояснили, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнили, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет, пишет РИА Новости.
«Да, мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. Собственно, были и раньше такие изыскания и что это вместе с Высшей школой экономики. Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но, я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер. А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с разъяснениями Росстата и знает ли об этом глава государства Владимир Путин.
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Интересно, какая рожа у них будет, когда статистика расскажет о доли их наркоторговли, так что-то между 20 и 30% от ВВП. ( тоже сказку о прикладном характере исследований)
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Старика потревожили!? Зачем, у него всё хорошо!
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У него совсем не хорошо. Во все, что можно уже пользовали — интереса к нему уже нет. Потихоньку отсекают от денег и в угол
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