КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда»

Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

72 года в среднем живут земляне в XXI веке

Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Разлетевшийся строительный мусор от школы собрали в Южном после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Свидетель: Топтали ногами и пинали в лицо пьяные подростки прохожего у мэрии в Бердске

Многодетные семьи Бердска: Нужно увеличить «детские» и добавить «лошадиных сил»

Тесты, презервативы и смазка: Спасти геев от ВИЧ пытается «Гуманитарный проект»

Почти полчаса в среднем ждут скорую помощь россияне

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Фильм «Бегущий в лабиринте» 18+

Вышедший в 2014 г фильм «Бегущий в лабиринте» остается популярным в течение
последних лет.

5.04.2019 Фото: kinogo.by Нет комментариев
 
Фильм «Бегущий в лабиринте» 18+
Увлекательный подростковый блокбастер бегущий в лабиринте смотреть онлайн можно на ресурсе ФильмЗор в
любое время. Популярность фильма объясняется тем, что его сюжет удерживает зрителя в напряжении, ведь в процессе просмотра трудно даже предположить, чего можно ждать в финале. Примечательной и одновременно притягательной особенностью киноленты «Бегущий в лабиринте» является то, что в ней нет сентиментальной любовной линии. Сюжет насыщен различными опасностями и приключениями, целью которых является раскрытие тайны лабиринта и желание выбраться за стену до наступления ночи.
Фильм затягивает зрителя в фантастический мир, который очень приближен, по своим условиям, к реальности. Зритель сопереживает подросткам, которые вынуждены постоянно бороться за свою жизнь. Будучи заточенными в лабиринте они раскрываются и проявляют все свои природные способности. В экстремальных условиях подростки самостоятельно организовывают быт и создают неписаные правила сосуществования друг с другом. Многие заняты обустройством жилища, кто-то стремится найти пищу, некоторые возделывать почву. Но самые смелые герои постоянно ищут выход из лабиринта.
Этот фильм скорее можно отнести к психологической драме, нежели к традиционному фэнтези. Сюжет наполнен тайнами и недосказанностью. Даже в конце фильма не зритель не получает ответ на интересующие вопросы.
Уже в самом начале фильм не может никого оставить равнодушным. Главный герой по имени Томас. Он внезапно просыпается в лифте и ничего не может вспомнить, кроме своего имени. В течение короткого время он понимает, что попал в замкнутое пространство в виде лабиринта, где находится ещё 60 таких же молодых людей. При этом каждый месяц общество в замкнутом мире пополняется новым участником. Исключение произошло только один раз, когда через неделю после очередного прибытия юноши, лифт доставил девушку. Обостряет восприятие киноленты в процессе просмотра то, что в сюжете присутствуют различные чудовища, усложняющие и так непростую жизнь подростков, наполняя ее смертельными опасностями. Завораживает также великолепная игра молодых актеров.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда» Инвентаризацию контейнерных площадок проведут общественники с МинЖКХ региона Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика