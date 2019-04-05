Фильм «Бегущий в лабиринте» 18+

Увлекательный подростковый блокбастер бегущий в лабиринте смотреть онлайн можно на ресурсе ФильмЗор в
любое время. Популярность фильма объясняется тем, что его сюжет удерживает зрителя в напряжении, ведь в процессе просмотра трудно даже предположить, чего можно ждать в финале. Примечательной и одновременно притягательной особенностью киноленты «Бегущий в лабиринте» является то, что в ней нет сентиментальной любовной линии. Сюжет насыщен различными опасностями и приключениями, целью которых является раскрытие тайны лабиринта и желание выбраться за стену до наступления ночи.
Фильм затягивает зрителя в фантастический мир, который очень приближен, по своим условиям, к реальности. Зритель сопереживает подросткам, которые вынуждены постоянно бороться за свою жизнь. Будучи заточенными в лабиринте они раскрываются и проявляют все свои природные способности. В экстремальных условиях подростки самостоятельно организовывают быт и создают неписаные правила сосуществования друг с другом. Многие заняты обустройством жилища, кто-то стремится найти пищу, некоторые возделывать почву. Но самые смелые герои постоянно ищут выход из лабиринта.
Этот фильм скорее можно отнести к психологической драме, нежели к традиционному фэнтези. Сюжет наполнен тайнами и недосказанностью. Даже в конце фильма не зритель не получает ответ на интересующие вопросы.
Уже в самом начале фильм не может никого оставить равнодушным. Главный герой по имени Томас. Он внезапно просыпается в лифте и ничего не может вспомнить, кроме своего имени. В течение короткого время он понимает, что попал в замкнутое пространство в виде лабиринта, где находится ещё 60 таких же молодых людей. При этом каждый месяц общество в замкнутом мире пополняется новым участником. Исключение произошло только один раз, когда через неделю после очередного прибытия юноши, лифт доставил девушку. Обостряет восприятие киноленты в процессе просмотра то, что в сюжете присутствуют различные чудовища, усложняющие и так непростую жизнь подростков, наполняя ее смертельными опасностями. Завораживает также великолепная игра молодых актеров.
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