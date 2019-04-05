Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда»

Партнерские роды — привычные для за границы, многих крупных городов России, но возможно ли испытать рождение малыша со второй половиной в Бердске?

Заведующая бердским родильным отделением Елена Баталова рассказала, что российским законом совместные роды не запрещены, однако если в больнице нет специальных условий, то он может отказать роженицам в таком желании. Осуществить мечту о совместных родах с мужем бердчанки могут в любом другом городе, но не в Бердске.

-У нас довольно маленький роддом: нет условий, чтобы разместить несколько предродовых и родовых. Наверное, для этого нужно строить дополнительное здание или корпус. Женщины иногда спрашивают о партнерских родах, но получая отказ, ситуация до конфликтов не доходит. Помогает ли роженице присутствие мужа ? Это очень сложный вопрос, достаточно философский. Каждая женщина выбирает сама для себя, как ей лучше рожать. Одной хочется родить малыша в одиночестве с медперсоналом, а другая нуждается в поддержке мужчины. Думаю, муж может оказать психологическую поддержку, а иногда физическую: принести воду, например, — поделилась мнением с «курьер. Среда. Бердск» Елена Анатольевна.

Стоит отметить, что в бердском роддоме первые два часа жизни малыш проводит исключительно с мамой. Новоиспеченная мамочка и малыш знакомятся, с первых минут налаживают грудное вскармливание. Эти два часа посвящены исключительно друг другу. Уже потом мама встает и занимается своей гигиеной, а медперсонал проводит с младенцем стандартные процедуры — измеряют и обрабатывают.

Совместным родам быть?

Татьяна и Алексей Агафоновы уже почти два года воспитывают славного мальчишку Кирилла — середине июня семья отпразднует двухлетие сына. Но даже по истечение этого времени супруги с трепетом и нежностью вспоминают совместные роды — Таня рожала в перинатальном центре Иркутской области.

-Я не обсуждала с врачом вопрос того, буду ли я рожать с мужем или одна. Уже на поздних сроках решила, что мне нужно сходить на курсы по родам, понять как правильно дышать и что будет происходить с моим телом. Несколько занятий должны были пройти вместе с мужем. Но некоторые пары были вместе с начала занятий. Я предложила Леше сходить со мной. Он сначала отказался, а потом поддался моим уговорам. Не знаю, что перевернулось в его сознании, но он сам предложил мне партнерские роды, — вспоминает Татьяна.

После приятного решения наступило время приятных хлопот, сборов в роддом. Пара позаботилась не только о подгузниках и распашонках, то и предусмотрительно сдала анализы. Обязательным требованием для участия в родах со стороны мужа — это иметь на руках свежую флюорографию, анализ на ВИЧ и группу крови.

На сроке 40 недель врачи направили девушку в отделение патологии роддома Иркутска. Когда настал день Х она просто предупредила медперсонал, что помогать рожать ей будет муж. Врачи лишь попросили отсрочить присутствие супруга до раскрытия в «три пальца».

Любимого Татьяна встретила в предродовой палате, где находилась с самого начала одна. Девушке назначили плановые роды — Кирюша не торопился появляться на свет, поэтому врач принял решение простимулировать. В этот день поторопили еще двоих ребятишек, а их мам разместили в отдельные палаты.

Рожать вместе — не страшно

Татьяна вспоминает о родах с легкостью, говорит, что ей совсем не было страшно, а боль она чувствовала лишь пару часов. И все эо благодаря родному человеку.

-Леша держал меня за руку, гладил по животику, массировал спину, помогал скакать на фитболе. Исполнял все мои просьбы: помогал сходить в уборную, приносил стакан воды. В самые последние и сложные полтора часа перед родами, Леша мне был очень нужен. Думаю, это его заслуга, что мне было комфортно и легко дожидаться Кирюшу. Безусловно, медперсонал был очень грамотный, помогал родить сына правильно, — отмечает Татьяна.

Когда врачи поняли, что время рожать пришло, Алексей встал у изголовья кресла Рахманова (кресло для родовоспоможения- прим. ред.), поэтому все тонкости и нюансы процесса рождения ребенка Леша не видел. Зато держал руку жены, помогал тужиться и плакал, когда увидел первенца.

-Я рыдал, но мне не стыдно. Эти эмоции нельзя было в тот момент контролировать. Ведь я видел как появился на свет мой сын, первый взял его на руки. Конечно, я этим горжусь. Страшно не было совсем. Наоборот, хотелось помочь Тане, переживал за нее, что ей больно. Но она стойко держалась. Главное. не смотреть «туда» с фотоаппаратом и видеокамерой. Можно ведь сохранить эти воспоминания в памяти. Этим они и ценны. Благодарен жене за сына и за возможность участия в родах. В наших отношениях ничего не изменилось, только любить ее стал еще больше. Всем отцам рекомендую пройти этот путь вместе. Это такой опыт, такие эмоции, которые вы вряд ли сможете испытать в жизни — высказался Алексей.

Молодой папа рассказал, что решение о партнерских родах пришло сразу. К тому же его друг, который уже имел такой опыт, посоветовал ему поучаствовать в родах. Теперь Алексей подбадривает своих приятелей, рассказывает о пользе совместных родов.

Стоит отметить, что молодые родители провели в палате вместе первые два часа. Пока Татьяна приходила в себя, все это время Алексей не выпускал из рук свой драгоценный кулечек.

Жизнь после

Психолог Центра социальной помощи семьи и детям «Юноны» Бердска Елизавета Малахова поддерживает пары, решившиеся на партнерские роды. По ее мнению, такой опыт полезный, партнер держит руку, задает ритм дыхания.

— Маме совместные роды дают поддержку, опору. Это большая психологическая и физическая помощь. Для отца это полезно тем, что он участвуют в процессе, и благодаря этому больше погружается в отцовство. Малыш ориентирован, конечно, больше на маму. Но если она спокойна, находится в комфорте, который создает папа, то и малыш счастлив. Совместные роды — большой задел для сохранения партнерских отношений. Если папа участвует в родах, то после такого опыта пара друг друга начинает лучше понимать, осознает на сколько они нуждаются в друг друге, что половинки могут в любой ситуации прийти другу другу на помощь. Это сохраняет теплые отношения, взаимную поддержку, любовь, — поделилась с «курьер. Среда. Бердск» Елизавета.

Все же психолог подчеркнула, что у отцов, которые не участвуют в родах, не должно возникать чувства вины, отрицательных чувств. По ее мнению, не все готовы к такому опыту в силу своих психологических аспектов.

Супруги Татьяна и Алексей не сожалеют, что воспользовались возможностью и встретили своего любимого первенца вместе. На протяжении нескольких лет семья не расстается на долгое время, уже привыкла решать житейские проблемы и невзгоды дружно, держатся за руки и создавать свою теплую атмосферу в доме. Возможно, у Кирюши появится брат или сестра, и молодые родители не сомневаются: вторые роды они тоже пройдут вместе.





