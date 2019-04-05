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Ростелеком построил базовые станции сотовой связи в 15 селах Новосибирской области

«Ростелеком» совместно с Теле2 запустил сети 2G и 3G в 15 малонаселенных пунктах Новосибирской области.

5.04.2019 Нет комментариев
 
Ростелеком построил базовые станции сотовой связи в 15 селах Новосибирской области
Базовые станции компания строит по программе «500+» в партнерстве с правительством региона.
В Краснозерском районе мобильная связь в отличном качестве теперь доступна жителям села Новый Баганёнок. В Здвинском районе в эту программу вошли Алексеевка, Нижний Урюм и село Петраки. В Купинском районе радиосигнал появился в деревнях Вороновка, Вишневка. Благовещенка, Киргинцево и селе Чумашки. В Усть-Таркском районе вышки сотовой связи «Ростелекома» обеспечивают устойчивое покрытие в шести пунктах: Камышово, Новосилиш, Яркуль-Матюшино, Угуй, Новоникольск и Победу.
«В первом полугодии 2019 года мы должны построить 26 базовых станций для организации сотовой связи. Первую часть программы компания уже выполнила, – поясняет директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Остальные одиннадцать вышек компания строит в населенных пунктах Тогучинского, Татарского и Каргатского и районов. Уже летом жители этих территорий также получат надежный мобильный интернет».
Строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов сотовой связи включили в проект «500+» в 2018 году. «Ростелеком» обеспечил мобильной связью семь сел в Чановском, Купинском и Северном районе, в которых проживают от 500 до 1000 жителей.
«Ростелеком» становится исполнителем регионального целевого проекта «500+» по итогам объявленных правительством Новосибирской области конкурсов на предоставление услуг связи в сельских территориях.


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