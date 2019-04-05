До 6,6 % снизит уровень бедности к 2024 году Минтруд

В 2017 году этот показатель находился на отметке 13,2%.

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

«Основным показателем достижения цели «Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации», содержащейся в основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года, является сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году», — рассказали в министерстве.

В Минтруде напомнили, что для достижения цели планируется повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с ростом прожиточного минимума и поддержание уровней соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы со среднемесячным доходом от трудовой деятельности. Также будет индексироваться заработная плата работников организаций бюджетной сферы,

ежегодно увеличиваться размер страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года, социальных выплат и пособий.

Основной акцент в работе по снижению бедности будет сделан на выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения. «В рамках нацпроекта «Демография» предусмотрены финансовые средства на осуществления выплат в связи с рождением и воспитанием детей, что оказывает существенную материальную поддержку семьям с детьми», — добавили в Минтруде.

В 2019 году в восьми регионах России (Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская области) проводится пилотный проект по анализу причин и структуры бедности. По итогам проекта планируется выработать меры по совершенствованию региональных систем поддержки указанных категорий граждан с учетом критериев нуждаемости.

Система мер по снижению бедности охватывает не только вопросы материальной поддержки, но и другие формы помощи, направленные на улучшение положения семьи. «Например, чтобы молодые мамы могли достаточно быстро приступить к работе, а, значит, повысить свой доход, в рамках национального проекта «Демография» предложено создавать группы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, развивать переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Также в рамках нацпроекта оказывается содействие занятости граждан старших возрастов через профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста», — отмечает Минтруд.

Источник: ТАСС