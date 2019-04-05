Свидетель: Топтали ногами и пинали в лицо пьяные подростки прохожего у мэрии в Бердске

— Смешали две разные драки, с участием тех же самых подростков, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Вагив Верняк, прочитав публикацию » Брызнул в лицо перцовым баллончиком за наезд мопедом подросток прохожему в Бердске».

В тот день, 23 марта, Вагив Викторович выполнял обязанности оперативного дежурного в управлении гражданской защиты. По его словам, две недели назад прямо у дверей горадминистрации развернулись две драки. Увидев первую по камерам видеонаблюдения, он немедленно среагировал и бросился на помощь подростку, на которого нападала банда пьяных молодых людей.

-В тот день была очень хорошая погода, людей на площади Горького и в парке было много. Но никаких мопедов не было. Не знаю, чем был вызван первый конфликт, но я разнял молодежь и отправил потенциальную жертву домой. Те сопляки, которые нападали на подростка были очень пьяные цеплялись ко всем подряд, как будто специально искали повод для драки, — вспоминает Вагив Викторович.

Вернувшись на пост, оперативный дежурный вызвал полицию, но увидел, что кто-то его опередил — полицейские уже подъехали к месту происшествия. По всей видимости вовремя: молодые люди выбрали другую жертву.

-Все произошло буквально за две минуты. Выхожу, а эти же парни уже избивают другого, постороннего человека! Он просто мимо проходил. Мужчина был весь в крови, его лицо и тело топтали, пинали ногами. Бедолага, правда, сгруппировался, «подмял» под себя одного из нападающих. К мужчине на помощь бросились мужики, в том числе и я.Тогда его друзья поубавили пыл, не смогли убежать без товарища. Тут и приступили к работе полицейские. Они задержали всех участников инцидента, отвезли их в отдел, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Вагив Верняк.

По словам оперативного дежурного, банда несовершеннолетних цеплялась ко всем прохожим: ребятишкам, взрослым людям. Вагива Викторовича удивляет, что правоохранительные органы не допросили его в качестве свидетеля происшествия. Ведь он, пытаясь спасти двух жертв от подростков, стал невольным участникам инцидента.

Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что все участники инцидента должны были быть извещены о ходе проверочных мероприятий.

-Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия. Пока есть такие данные, но мы готовы выслушать свидетелей, рассмотреть это дело пристально и со всех сторон. Я готов лично выслушать потерпевших или очевидцев инцидента, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию Владимир Васильевич.

Напомним, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» семь дней ждала ответ на официальный запрос из Главного управления МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Сегодня, 5 апреля, в ведомстве сообщили несколько иную информацию о событиях того дня:

-В отдел МВД России по городу Бердску поступило сообщение о драке в городском парке культуры и отдыха. Для проверки информации на место незамедлительно выехали полицейские. Они установили, что в парке произошел словесный конфликт между мужчиной и подростком, который перерос в драку. Находившиеся рядом несовершеннолетние стали разнимать участников конфликта, при этом один из них брызнул в лицо мужчине перцовым баллончиком. В этот момент подъехали сотрудники полиции и доставили всех участников конфликта доставили в отдел полиции.

По некоторым данным, ребенок взрослого мужчины катался на мопеде и случайно наехал на ногу подростка. Это и послужило основанием для конфликта. Вторая жертва несовершеннолетних сегодня находится на больничном.

О нападении на мирных жителей бандой подростков с перцовыми баллончиками в Бердске «Курьер. Среда Бердск» сообщали и очевидцы происшествия. Не осталась равнодушной и бердчанка Екатерина, которая оказалась невольным свидетелем жестокого избиения в городском парке 23 марта.

-Это все произошло так неожиданно. Еще светло было, шесть часов вечера! Отец с ребенком прогуливались на площади. Тут к нему подошла группа молодых людей, спросила о сигаретах, а когда в ответ получила отказ, то началось нечто: парни скопом напали на взрослого и рослого мужчину, забрызгали глаза перцовым баллончиком, избили так, что весь снег вокруг в крови был. Мальчик очень испугался, на помощь пришли посторонние люди — пара с детской коляской. Они даже не побоялись оставить ребенка и вступились за мужчину. Уж не знаю, чем бы все закончилось. Полиция приехала на место, но как я поняла, поймала не всех преступников, — рассказала женщина «Курьер. Среда. Бердск».