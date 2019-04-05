Тесты, презервативы и смазка: Спасти геев от ВИЧ пытается «Гуманитарный проект»

О ситуации с ВИЧ-инфекцией в мире, стране, Новосибирской области сообщили на семинаре, организованном для журналистов НКО «Гуманитарный проект». Сотрудники организации рассказали и о своем проекте «Прогрессивные стратегии», направленном на работу в ключевых группах населения.

«Ключевые группы населения», по определению ВОЗ — это группы людей, которые подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфицирования в силу особенностей своего поведения. К ключевым группам относятся мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в пенитенциарных и закрытых учреждениях, секс-работники и трансгендеры.

Одна из главных задач проекта «Позитивные стратегии» — интеграция услуг для ключевых групп в сервис государственных организаций и НКО. Потому что без работы с потребителями наркотиков и представителями других ключевых групп невозможно будет справиться с эпидемией ВИЧ в Новосибирской области, которая по итогам 2018 года находится в числе «лидеров» по заболеваемости среди регионов России и стабильно входит в первую десятку по пораженности.

НКО работает с тремя группами: сексработницами, наркозависимыми и мужчинами, практикующими секс с мужчинами.

Мужчина, возьмите презерватив и ответьте на пару вопросов

— Есть определенное количество клубов, сообществ и мест популярных в этой среде. Это далеко от идеалов, тех которые мы видим в Германии, Испании, Таиланде. Все люди с достатком научились сравнивать. Интересного ничего не происходит ровным счетом. Поэтому мы решили: давайте попытаемся сделать альтернативу и приглашать людей из сообщества на какие-то мероприятия, которые чаще всего проходят здесь (офисе «Гуманитарного проекта», — прим. ред.). Это попытка удовлетворить те потребности парней, которые не удовлетворяются в ночных клубах. Это одна история. Спустя какое-то время мы поняли, что здесь мы можем их тестировать и предлагать пакеты. Но это не совсем работает: людям крайне сложно приходить сюда, открываясь даже внутри сообщества. Есть масса всяческих проблем с принятием себя и так далее. Тогда мы начали понимать, что кроме того, что кто-то может приходить сюда, есть закрытые сообщества, «квартирники», закрытые сообщества друзей. И мы выходим в интернет. Плюс работа в клубах, — рассказал сотрудник «Гуманитарного проекта» Вячеслав.

Волонтеры, работающие в рамках гуманитарного проекта «Позитивные стратегии», работают в таких гей-клубах, встречают гостей заведений, уверяют, что за 15 минут те могут узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию. В случае положительного результата человека направят и сопроводят. Это лучше, чем ничего, отметил Вячеслав.

Деятельность волонтеров не всегда принимают однозначно, но больше все таки положительно.

— Первый такой массовый выход у нас случился 1 и 2 декабря. Мы за два дня проконсультировали около 60 человек. Это был почти аншлаг, потому что клуб, который нам пошел навстречу, сделал хорошую рекламу на своих каналах. Люди приходили специально с друзьями протестироваться. Сейчас это не так ярко, но тем не менее наша задача быть в одном и том же месте постоянно и регулярно, чтобы люди передавали друг другу, что если что-то, можно прийти туда, — объяснил сотрудник «Гуманитарного проекта».

В определенном месте тест-мобиль работает два дня в неделю — в пятницу и субботу.

— Мы не можем сразу вывести большое количество людей обученных, готовых к контактам, к работе с информацией. Которые могут встать и сказать: «Возьмите, пожалуйста, презерватив и ответьте мне на пару интересных вопросов». Просто раздавать презервативы и смазку — это тоже не совсем правильно, — заверил Вячеслав.

По словам руководителя «Гуманитарного проекта» Дениса Камалдинова, им нужны свои люди, подготовленные в среде, и они пытаются сформировать группу, из которой будет рекрутинг людей, которые будут помогать. Это один из очень важных моментов.

Более 10 лет существует группа людей, живущих с ВИЧ, встречи которой проходят в один и тот же день в одном и том же месте. Сотрудники «Гуманитарного проекта» пытались создать группу ВИЧ-позитивных мужчин, практикующих секс с мужчинами. Такая группа должна быть, так как в ней совсем другие проблемы, потребности. Были два инициативных молодых человека, которые пытались что-то сделать, но у них изменились обстоятельства, и они уехали в Москву. И такой группы нет до сих пор. И все же в общественной организации верят, что такая группа обязательно появится.

Получить консультацию по вопросам ВИЧ можно по телефону горячей линии: 8(383) 209-02-18.