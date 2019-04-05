Разлетевшийся строительный мусор от школы собрали в Южном после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Вечером 4 апреля жители Южного микрорайона наблюдали, как наводили порядок на свалке строительного мусора. Накануне «южане» пожаловались на то, что кучи земли с отходами с соседней стройки детсада и школы не только портят пейзаж, но и наносят фактический урон — мусор разлетается по полям и улицам Южного.

«Южане» возмущены замусоренными обочинами дороги с обеих сторон.

— Дорога идет от ул. Рогачева до стройки. В прошлом году бетонные плиты положили на дорогу, чтобы машины могли ездить на стройку. На каком основании на обочины мусор вываливают, непонятно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина.

Окна ее дома как раз выходят на стихийную свалку. Ирина не возражает, что это территория стройки и, возможно, туда можно сваливать мусор, но считает, что помойка должна быть огорожена, скрыта от глаз.

— Пленка от пеноплекса и другой мусор разлетаются по всему Южному. Я уже не говорю об эстетике. Это поле пока никому не нужно. Говорят, здесь планируют строить 10-этажки, — высказалась Ирина.

После публикации на эту тему в «Курьер. Среда Бердск» она увидела, что бульдозер начал «закапывать» мусорные кучи снегом. И даже прислали видео этого процесса.

По словам и. о. директора АТИ Ольги Гончаровой, землю со строительным мусором вывезли с соседней стройки детсада и школы. Но грунт лежит временно. Строители его должны убрать.

— Пока с нашей стороны претензий нет. Вот если бы там была помойка, тогда да, мы вмешались бы. Но обязательно будем держать ситуацию на контроле. И в случае неисполнения обязательств строителями будем наказывать, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Владимировна.

Ее слова подтвердил и. о. руководителя управления капитального строительства Юрий Бекетов.

— Разрешено складирование грунта и строительного мусора или нет, я сказать не могу, так как курирует стройку областной УКС. Но то, что уберут — это однозначно. Землю с мусором вывозили со стройки, чтобы не мешался. Пока складировали рядом со стройплощадкой. Снег растает — мусор соберут и вывезут. А грунт они будут использовать на 100%. Поэтому его и хранят рядом. Будут делать обратную засыпку в ходе выравнивания площадки и благоустройства, — пояснил Юрий Владимирович.

Вечером в четверг «Ирина «отчиталась» — началась уборка:

— Спасибо за публикацию. Разгребали тракторами мусор — хоть немного прибрали. Несколько мужчин ходили по этим кучам и собирали мусор, который может разлететься. Они прямо молодцы — собрали даже то, что разлетелось по полю. Точно будет чище. Надеюсь, после того, как снег растает, мусор действительно вывезут.

По словам и. о. директора управления капитального строительства Юрия Бекетова, возможно, Административно-техническая инспекция или из администрации попросили строителей навести порядок. Возможно они сами увидели, что свалка строительного мусора мешает «южанам». Но УКС не вправе давать никаких подобных указаний.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад и школу в Южном возводит Бердский строительный трест.

Видео Ирины

