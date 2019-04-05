72 года в среднем живут земляне в XXI веке

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет. Вместе с тем в странах с низкими доходами на душу населения люди живут в среднем на 18,1 года меньше, чем в богатых государствах, говорится в опубликованном в четверг в Женеве ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Между 2000 и 2016 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов в целом выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет», — отмечает ВОЗ в докладе, озаглавленном «Мировая статистика здравоохранения, 2019 год». Подчеркивается, что с 2000 года в мире выросла также «средняя продолжительность здоровой жизни» — с 58,5 до 63,3 лет. При этом в странах с высокими доходами на душу населения ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а в государствах с низкими доходами — 62,7 года.

По оценкам ВОЗ, в 2019 году в мире родится около 141 млн детей: 73 млн мальчиков и 68 млн девочек. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у девочек, согласно докладу, составляет 74,2 года, а у мальчиков — 69,8 года. Мальчиков рождается на 5-10% больше, чем девочек, но ввиду более высокой смертности среди мужчин, к 50-54 годам численное соотношение между полами выравнивается, а в возрастной группе 60-64 лет женщин больше в пропорции 100 к 95.

Как поясняют эксперты, различия в продолжительности жизни могут быть объяснены биологическими факторами, в частности, «иммунными регуляторами, связанными с Х-хромосомой», в результате чего среди девочек ниже смертность в возрасте до пяти лет. Кроме того, более высокая смертность среди мужчин может быть обусловлена факторами риска, связанными с профессиональной деятельностью, в частности, с занятостью мужчин в сфере транспорта, считают в ВОЗ.

Мужчины чаще, чем женщины умирают от таких недугов, как ишемическая болезнь сердца, легочные заболевания, цирроз печени и инсульт, а также от травм на дорогах. Уровень самоубийств среди мужчин в 2016 году был в четыре раза выше, чем среди женщин. В то же время отмечен и такой фактор, как различия в отношении женщин и мужчин к собственному здоровью. Мужчины в целом реже обращаются за лечебной помощью: это характерно, в частности, для жителей государств, в которых зафиксирована эпидемия ВИЧ.

«Эта статистика говорит о том, что необходимо срочно уделить приоритетное внимание первичной помощи — эффективному лечению неинфекционных заболеваний и снижению факторов риска» — заявила помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма. Она обратила внимание на тот факт, что измерение кровяного давления все еще не применяется настолько широко, насколько нужно, а табак остается ведущей причиной преждевременной смерти.

Источник: ТАСС