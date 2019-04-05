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Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Из семи звонков потенциальному работодателю — четыре оказались удачными. Даже если у вас нет опыта и образования, ничего страшного — работы хватит на всех.(СОВЕТЫ ЦЗН)

5.04.2019 Автор: Егор Сафронов Фото: Егора Сафронова 3 коммент.
 
Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Бердский ЦЗН предлагает работу и в других регионах России

Меня как представителя молодежи всегда интересовало, сложно ли трудоустроиться, если никогда нигде до этого не работал. Объявления с вакансиями сейчас можно найти везде: в газетах, на столбах, в специальных приложениях для телефона. Я выбрал 7 наиболее подходящих для меня вакансий и обзвонил их авторов. Получилась следующая картина.

1)      Администратор. Можно без опыта. Работа заключалась в том, чтобы сидеть за телефоном и отвечать на звонки. Работа с 9 до 17 часов. Сразу же пригласили на собеседование.
2)      Администратор-кассир на предприятие общественного питания. К сожалению, в этой компании просто не взяли трубку.
3)      Менеджер по продажам. Опыт работы не указан. Как выяснилось, опыт все же нужен. На собеседование не пригласили.
4)      Официант в кафе. Опыт не указан. Пригласили на собеседование. Помимо официанта, требуются также бариста, повар и мангальщик.
5)      Приглашаю сотрудников. Молодежь приветствуется. Оплата до 40 тысяч». Если честно, я так и не понял, в чем заключается работа. Пригласили на собеседование, сказали, объяснят все там. Заинтриговали, так сказать.
6)      Оператор-кассир на АЗС, п. Керамкомбинат (Искитимский район). Обещают: полный социальный пакет, оклад + премия + годовой бонус, обучение за счет компании, сменный график 2/2. При звонке сначала попал не в то отделение. Пригласили на собеседование.
7)      Продавец в торговый центр, опыт работы не указан. Выяснилось, что на эту работу приглашают исключительно девушек, мне, к сожалению, вакансия не подходит.

Таким образом, из 7 попыток, 4 оказались удачными.

— У нас в городе хорошо развита сфера услуг, много санаториев и домов отдыха. Для девочек подойдут вакансии горничных, для молодых людей – подсобные работы и работа официантом. На летний период можно устроиться помощниками вожатых или вожатыми. Для этого необходимо пройти недолгие специальные курсы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Дмитриева, директор бердского Центра занятости населения.

Советы от Центра занятости:
1)      Нужно пройти краткосрочные курсы квалификации. Они длятся от одного до шести месяцев. Это очень поможет в поиске работы.
2)      Соискатель должен сам активно участвовать в поиске места трудоустройства и в то же время попросить помощи Центра занятости. Это в разы ускорит процесс поиска.
3)      Просматривать порталы по поиску работы. Туда ежедневно выкладывают десятки различных вакансий, каждый найдет что-то для себя.

Если вы ищете работу, звоните: 3-12-06. Наталья Алексеевна Пчельникова, старший инспектор Центра занятости населения Бердска ответит на ваши вопросы.

Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Помимо вакансий ЦЗН Бердска дает и другую полезную информацию

 


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(3) Комментариев

  1. Местный

    …4 оказались удачными *LOL* теперь надо попробовать на этих «работах» поработать и еще деньгу потом свою получить

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  2. a.danilov

    «Таким образом, из 7 попыток, 4 оказались удачными.» ©

    4- официант, повар, мангальщик… .а санкнижка?
    3- запросто может быть, что обычные распространители «суперфильтров»
    5- это 100% «сетевики» которые шарятся по подъездам и втюхивают пенсионерам всякий хлам за большие деньги.
    6- без опыта бы всё равно не взяли, да и ездить далеко(43 км от нас). Вся зарплата уйдёт на бензин.

    Ну и, говорить о реальном трудоустройстве можно только после подписания договора.
    А собеседований может быть сколь угодно много. Это ничего не гарантирует.

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  3. Аноним

    Это все верно, но одно НО:
    это вообще не про то!

    Молодой человек 19 лет от роду, без высшего образования, только что окончивший школу, освобожденный от армии по справке (спасибо родителям что подсуетились и диагноз приписали).
    Его записали в ВУЗ (разумеется на платное, ибо на басплатное мозгом не вышел, хотя некоторые думают что все куплено потому что….)
    Заметьте: он еще и единственный ребенок в семье, которого любили и лелеяли все бабушки и дедушки одновременно.
    И вот ситуация: мается он в своем ВУЗе — делать нечего, а учиться не для него.
    Ему всегда говорили что он ЗВЕЗДА и лучший!
    И вот он ищет работу….
    разумеется не менее 50 тысяч в месяц!
    разумеется не полный рабочий день — ведь у него еще ВУЗ
    и куда ему пойти???
    НИ-КУ-ДА! Вот! нет работы молодым!

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