Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Бердский ЦЗН предлагает работу и в других регионах России
Меня как представителя молодежи всегда интересовало, сложно ли трудоустроиться, если никогда нигде до этого не работал. Объявления с вакансиями сейчас можно найти везде: в газетах, на столбах, в специальных приложениях для телефона. Я выбрал 7 наиболее подходящих для меня вакансий и обзвонил их авторов. Получилась следующая картина.
1) Администратор. Можно без опыта. Работа заключалась в том, чтобы сидеть за телефоном и отвечать на звонки. Работа с 9 до 17 часов. Сразу же пригласили на собеседование. 2) Администратор-кассир на предприятие общественного питания. К сожалению, в этой компании просто не взяли трубку. 3) Менеджер по продажам. Опыт работы не указан. Как выяснилось, опыт все же нужен. На собеседование не пригласили. 4) Официант в кафе. Опыт не указан. Пригласили на собеседование. Помимо официанта, требуются также бариста, повар и мангальщик. 5) Приглашаю сотрудников. Молодежь приветствуется. Оплата до 40 тысяч». Если честно, я так и не понял, в чем заключается работа. Пригласили на собеседование, сказали, объяснят все там. Заинтриговали, так сказать. 6) Оператор-кассир на АЗС, п. Керамкомбинат (Искитимский район). Обещают: полный социальный пакет, оклад + премия + годовой бонус, обучение за счет компании, сменный график 2/2. При звонке сначала попал не в то отделение. Пригласили на собеседование. 7) Продавец в торговый центр, опыт работы не указан. Выяснилось, что на эту работу приглашают исключительно девушек, мне, к сожалению, вакансия не подходит.
Таким образом, из 7 попыток, 4 оказались удачными.
— У нас в городе хорошо развита сфера услуг, много санаториев и домов отдыха. Для девочек подойдут вакансии горничных, для молодых людей – подсобные работы и работа официантом. На летний период можно устроиться помощниками вожатых или вожатыми. Для этого необходимо пройти недолгие специальные курсы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Дмитриева, директор бердского Центра занятости населения.
Советы от Центра занятости:
1) Нужно пройти краткосрочные курсы квалификации. Они длятся от одного до шести месяцев. Это очень поможет в поиске работы.
2) Соискатель должен сам активно участвовать в поиске места трудоустройства и в то же время попросить помощи Центра занятости. Это в разы ускорит процесс поиска.
3) Просматривать порталы по поиску работы. Туда ежедневно выкладывают десятки различных вакансий, каждый найдет что-то для себя.
Если вы ищете работу, звоните: 3-12-06. Наталья Алексеевна Пчельникова, старший инспектор Центра занятости населения Бердска ответит на ваши вопросы.
Помимо вакансий ЦЗН Бердска дает и другую полезную информацию
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
…4 оказались удачными теперь надо попробовать на этих «работах» поработать и еще деньгу потом свою получить
1 1
«Таким образом, из 7 попыток, 4 оказались удачными.» ©
4- официант, повар, мангальщик… .а санкнижка?
3- запросто может быть, что обычные распространители «суперфильтров»
5- это 100% «сетевики» которые шарятся по подъездам и втюхивают пенсионерам всякий хлам за большие деньги.
6- без опыта бы всё равно не взяли, да и ездить далеко(43 км от нас). Вся зарплата уйдёт на бензин.
Ну и, говорить о реальном трудоустройстве можно только после подписания договора.
А собеседований может быть сколь угодно много. Это ничего не гарантирует.
3 1
Это все верно, но одно НО:
это вообще не про то!
Молодой человек 19 лет от роду, без высшего образования, только что окончивший школу, освобожденный от армии по справке (спасибо родителям что подсуетились и диагноз приписали).
Его записали в ВУЗ (разумеется на платное, ибо на басплатное мозгом не вышел, хотя некоторые думают что все куплено потому что….)
Заметьте: он еще и единственный ребенок в семье, которого любили и лелеяли все бабушки и дедушки одновременно.
И вот ситуация: мается он в своем ВУЗе — делать нечего, а учиться не для него.
Ему всегда говорили что он ЗВЕЗДА и лучший!
И вот он ищет работу….
разумеется не менее 50 тысяч в месяц!
разумеется не полный рабочий день — ведь у него еще ВУЗ
и куда ему пойти???
НИ-КУ-ДА! Вот! нет работы молодым!
0 1