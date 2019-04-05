Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Меня как представителя молодежи всегда интересовало, сложно ли трудоустроиться, если никогда нигде до этого не работал. Объявления с вакансиями сейчас можно найти везде: в газетах, на столбах, в специальных приложениях для телефона. Я выбрал 7 наиболее подходящих для меня вакансий и обзвонил их авторов. Получилась следующая картина.

1) Администратор. Можно без опыта. Работа заключалась в том, чтобы сидеть за телефоном и отвечать на звонки. Работа с 9 до 17 часов. Сразу же пригласили на собеседование.

2) Администратор-кассир на предприятие общественного питания. К сожалению, в этой компании просто не взяли трубку.

3) Менеджер по продажам. Опыт работы не указан. Как выяснилось, опыт все же нужен. На собеседование не пригласили.

4) Официант в кафе. Опыт не указан. Пригласили на собеседование. Помимо официанта, требуются также бариста, повар и мангальщик.

5) Приглашаю сотрудников. Молодежь приветствуется. Оплата до 40 тысяч». Если честно, я так и не понял, в чем заключается работа. Пригласили на собеседование, сказали, объяснят все там. Заинтриговали, так сказать.

6) Оператор-кассир на АЗС, п. Керамкомбинат (Искитимский район). Обещают: полный социальный пакет, оклад + премия + годовой бонус, обучение за счет компании, сменный график 2/2. При звонке сначала попал не в то отделение. Пригласили на собеседование.

7) Продавец в торговый центр, опыт работы не указан. Выяснилось, что на эту работу приглашают исключительно девушек, мне, к сожалению, вакансия не подходит.

Таким образом, из 7 попыток, 4 оказались удачными.

— У нас в городе хорошо развита сфера услуг, много санаториев и домов отдыха. Для девочек подойдут вакансии горничных, для молодых людей – подсобные работы и работа официантом. На летний период можно устроиться помощниками вожатых или вожатыми. Для этого необходимо пройти недолгие специальные курсы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Дмитриева, директор бердского Центра занятости населения.

Советы от Центра занятости:

1) Нужно пройти краткосрочные курсы квалификации. Они длятся от одного до шести месяцев. Это очень поможет в поиске работы.

2) Соискатель должен сам активно участвовать в поиске места трудоустройства и в то же время попросить помощи Центра занятости. Это в разы ускорит процесс поиска.

3) Просматривать порталы по поиску работы. Туда ежедневно выкладывают десятки различных вакансий, каждый найдет что-то для себя.

Если вы ищете работу, звоните: 3-12-06. Наталья Алексеевна Пчельникова, старший инспектор Центра занятости населения Бердска ответит на ваши вопросы.