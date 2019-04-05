Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках.

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!» — написала Захарова на Facebook.

Ранее Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в Москве на танках «вместе с союзниками».

Сенатор Алексей Пушков ответил Омеляну, напомнив, что «всерьез въехать в Москву» собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что “киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму”.

СМИ: «Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в своем Facebook, что приедет в Москву «вместе с… Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 4 апреля 2019 г.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек отметил, что киевские власти регулярно обещают провести парад в Севастополе и приехать в Москву на танках.

«Мы уже повидали «героев» Украины — одни в Киеве прячутся, другие в российском СИЗО сидят. Ни те ни другие до Москвы так и не добрались», — добавил он.

Источник: РИА Новости