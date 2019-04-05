КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда»

Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

72 года в среднем живут земляне в XXI веке

Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Разлетевшийся строительный мусор от школы собрали в Южном после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Свидетель: Топтали ногами и пинали в лицо пьяные подростки прохожего у мэрии в Бердске

Многодетные семьи Бердска: Нужно увеличить «детские» и добавить «лошадиных сил»

Тесты, презервативы и смазка: Спасти геев от ВИЧ пытается «Гуманитарный проект»

Почти полчаса в среднем ждут скорую помощь россияне

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Ранее Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в Москве на танках «вместе с союзниками».

5.04.2019 Фото: скриншот facebook Нет комментариев
 
Захарова отправила министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Захарова «отправила» Омеляна на танке штурмовать американскую Москву

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках.
«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!» — написала Захарова на Facebook.

Ранее Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в Москве на танках «вместе с союзниками».
Сенатор Алексей Пушков ответил Омеляну, напомнив, что «всерьез въехать в Москву» собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что “киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму”.

СМИ: «Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в своем Facebook, что приедет в Москву «вместе с…

Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 4 апреля 2019 г.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек отметил, что киевские власти регулярно обещают провести парад в Севастополе и приехать в Москву на танках.
«Мы уже повидали «героев» Украины — одни в Киеве прячутся, другие в российском СИЗО сидят. Ни те ни другие до Москвы так и не добрались», — добавил он.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда» Инвентаризацию контейнерных площадок проведут общественники с МинЖКХ региона Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика