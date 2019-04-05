Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

Захарова «отправила» Омеляна на танке штурмовать американскую Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках.
«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!» — написала Захарова на Facebook.
Ранее Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в Москве на танках «вместе с союзниками».
Сенатор Алексей Пушков ответил Омеляну, напомнив, что «всерьез въехать в Москву» собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что “киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму”.
СМИ: «Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в своем Facebook, что приедет в Москву «вместе с…
В свою очередь, депутат Руслан Бальбек отметил, что киевские власти регулярно обещают провести парад в Севастополе и приехать в Москву на танках.
«Мы уже повидали «героев» Украины — одни в Киеве прячутся, другие в российском СИЗО сидят. Ни те ни другие до Москвы так и не добрались», — добавил он.
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