КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Нет воды на дачах: За счет дачников качать воду на 20 тыс. участков в СНТ предлагает власть Бердска

От зарплатного рабства освободят россиян

Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Уголовная статья грозит руководству УК за падение ледяной глыбы на ребенка в Новосибирске

Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Прокурорская проверка выявила также отсутствие сертификатов безопасности на мясо и рыбу. Нарушения обнаружили в трех детсадах, четырех школах и детской больнице.

5.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

В основном бердские ученики съедают школьные обеды

Во время проверки качества питания в детских учреждениях прокуратура Бердска выявила массу нарушений. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова, в марте выходили с проверкой в три детских сада, четыре школы и педиатрическое отделение горбольницы.

Нарушения СанПиНов и техрегламентов по безопасности продуктов выявлены практически везде.

— Мы проводили проверки по организации питания в детских образовательных и медицинских учреждениях в марте. Проверили выборочно. Мы выписали 8 представлений и возбудили 11 административных дел за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 апреля, Татьяна Сергеевна.

По ее словам, в проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора, и в каждом учреждении нашли «по два состава». Среди выявленных прокурорской проверкой нарушений: посуда в столовых со сколами, хранение овощей с признаками гнили и плесени, обнаружен хлеб с истекшим сроком годности, не велся журнал бракеража продуктов, выход блюд не всегда соответствовал по граммам — порции были меньше положенного веса.

— Проверялась продукция от поставщиков в школы. В трех учреждениях выявлены нарушения в части безопасности. Это выразилось в том, что отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продуктов. Не оказалось сертификатов на момент проверки в том числе на мясо и рыбу, — рассказала Татьяна Макарова.

Теперь результаты прокурорской проверки с 11-ю административными протоколами направят в Роспотребнадзор, который определит, есть ли повод для наказания должностных лиц.
— Мы увидели основания для возбуждения административных дел по выявленным нарушениям. Но решение будет принимать другой орган, — отметила помощник прокурора Бердска.

Вместе с тем прокурор Роман Сивак внес руководителям образовательных организаций и главному врачу бердской горбольницы 8 представлений об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Исполнение требований прокурора взято в прокуратуре на контроль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Задание выйти в школы и детсады поступило из прокуратуры Новосибирской области. Ее в свою очередь озадачила Генпрокуратура на основании учащения фактов отравления детей в столовых учреждений.

Чем кормят детей в школьных столовых Бердска, выяснил накануне «Курьер. Среда. Бердск». В школах №2 и 11 редакционная проверка не обнаружила проблем.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска Наркомания и сниффинг: какой яд прельщает школьников Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика