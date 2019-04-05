Около провалившейся под лед Mitsubishi Pajero день дежурили спасатели из Бердска

Утром 4 апреля дежурный поисково-спасательного отряда, дислоцированного в Бердске, получил сообщение о том, что в наледи Обского моря в районе Боровских островов застрял автомобиль Mitsubishi Pajero. Рыбаки не могут вытащить его самостоятельно и добраться до берега. Группа спасателей на аэролодке выехала на место.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, спасателям запрещено вытаскивать технику. Поэтому они предложили рыбакам эвакуироваться на берег. Но те отказались. И вызвали на место аварийную технику. Чтобы обеспечить рыбакам безопасность, сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось до конца рабочего дня дежурить возле потерпевших бедствие. Пока не прибыла техника и не выдернула автомобиль изо льда.

Выезд на лед запрещен и чреват штрафом, который могут выписать сотрудники ГИМС. Нередко они вместе со спасателями патрулируют акваторию Новосибирского водохранилища. Рыбаки знают об этом. Но между тем на льду 4 апреля было немало транспорта. Когда спасатели подъезжали к месту происшествия, машины «разбегались как тараканы», отметила Дмитриева.