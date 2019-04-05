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Около провалившейся под лед Mitsubishi Pajero день дежурили спасатели из Бердска

Рыбаки отказались эвакуироваться на берег без автомобиля. Пока ждали технику, которая их вытащит, спасатели обеспечивали их безопасность.

5.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: БПСО Один комментарий
 
Около провалившейся под лед Mitsubishi Pajero день дежурили спасатели из Бердска

Возле застрявшей во льду Обского моря Mitsubishi Pajero день дежурили спасатели из Бердска

Утром 4 апреля дежурный поисково-спасательного отряда, дислоцированного в Бердске, получил сообщение о том, что в наледи Обского моря в районе Боровских островов застрял автомобиль Mitsubishi Pajero. Рыбаки не могут вытащить его самостоятельно и добраться до берега. Группа спасателей на аэролодке выехала на место.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, спасателям запрещено вытаскивать технику. Поэтому они предложили рыбакам эвакуироваться на берег. Но те отказались. И вызвали на место аварийную технику. Чтобы обеспечить рыбакам безопасность, сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось до конца рабочего дня дежурить возле потерпевших бедствие. Пока не прибыла техника и не выдернула автомобиль изо льда.

Около провалившейся под лед Mitsubishi Pajero день дежурили спасатели из Бердска

Mitsubishi Pajero застрял в районе Боровских островов

Выезд на лед запрещен и чреват штрафом, который могут выписать сотрудники ГИМС. Нередко они вместе со спасателями патрулируют акваторию Новосибирского водохранилища. Рыбаки знают об этом. Но между тем на льду 4 апреля было немало транспорта. Когда спасатели подъезжали к месту происшествия, машины «разбегались как тараканы», отметила Дмитриева.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Какая познавательная была жизнь у Дмитриева)) Где он столько тараканов видел? И люди теперь у него как тараканишки ведь такой важный чиновник! Сам то не нарушает ничего соблюдает правила безопасности.

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