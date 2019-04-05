«Китовая тюрьма»: освобождение одного животного стоит 2-3 млн рублей

В бухте Средней содержится десять косаток и 87 белух.

Выпуск каждой косатки и белухи из бухты Средней в Приморье обойдется в 2-3 млн руб., так как для каждого животного понадобятся специальные условия транспортировки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Транспортировка китообразных осуществляется в специальных ваннах в подвешиваемых носилках или свободно лежащими на дне. Транспортировочные ванны во время перевозок должны быть защищены от солнца, пыли, дыма, выхлопных газов и иметь устройства для увлажнения кожных покровов», — приводит пресс-служба слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

По его словам, перевозимые животные «должны быть заранее подготовлены к транспортировке (с помощью специально проводимых тренировок постепенно адаптироваться к условиям перевозки), быть в хорошем физическом состоянии».

«По самым предварительным данным, все эти затраты могут составить порядка 2-3 млн руб. на особь», — сообщил он.

Отмечается, что транспортировочные ванны должны быть сделаны по размеру каждого животного. Также потребуется команда тренеров, которая будет работать с животными от начала программы реабилитации до выпуска.

«Сам выпуск также является довольно сложной процедурой: во-первых, необходимо определить место, наиболее удобное для быстрой адаптации животных к естественной среде обитания с обильным количеством еды. Потребуются носилки для выпуска индивидуально под каждую косатку, чтобы при транспортировке они ее не травмировали, и животное не было выпущено с ранами», — добавили в пресс-службе.

В бухте в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух.

Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных.

Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении животных в Приморском крае на особый контроль. Ранее для диагностики здоровья китообразных была создана экспертная группа, в состав которой вошли ученые, ветеринары, сотрудники специализированных учреждений, имеющие практический опыт работы.

Источник: ТАСС