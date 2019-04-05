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Печально: Вырубили берёзы и клёны с гнёздами грачей за вокзалом в Бердске

Так РЖД попытались спасти потомство птиц. Деревья спилили ради нового железнодорожного корпуса. В компании заверили: в конце стройки на территории появятся новые зеленые насаждения. (ВИДЕО, ФОТО)

5.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.
 
Печально: Вырубили берёзы и клёны с гнёздами грачей за вокзалом в Бердске

Многих бердчан этот вид печалит

Печальные письма прислали жители Бердска в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 апреля. И все они связаны с одним событием: на территории железнодорожного вокзала вырубили берёзы с гнёздами грачей.

-Бердский железнодорожный вокзал расширяется! Но, как вы знаете, за вокзалом на березах гнездились грачи. Только вчера берёзы стояли. Сегодня их нет. Печально. Неужели нельзя было обойтись без спиливания деревьев? — задается вопросом Ольга.

С ней солидарен и другой читатель «Курьер. Среда. Бердск», считая, что без спиленных подчистую деревьев «стало как-то тоскливо».

В дирекции Западно-сибирского ОАО РЖД «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что деревья вырубили на неделю раньше от запланированного срока, чтобы птицы не успели загнездиться. При этом дата вырубки была согласована с компетентным мнением зоологов. Птицы не пострадают, уверены в РЖД.

Кроме того, компания взяла на себя обязательства по компенсационной посадке зеленых насаждений. По окончанию работ РЖД в районе железнодорожного вокзала высадит намного больше деревьев, чем уберет — порядка 160 зеленых насаждений.

Автор видео Марина Волкова

Напомним, сохранностью жизни птенцов грачей обеспокоился заместитель директора Управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев. Причиной послужила публикация истории в «Курьер. Среда. Бердск» о спиле деревьев, на которых обустроены гнезда птиц, за строящимся корпусом железнодорожного вокзала.

-Я сделал то, что в наших силах — связался с дирекцией РЖД, попросил ускорить вырубку деревьев, чтобы грачи не успели загнездиться. Тогда птицы не пострадают, у них будет время свить новые гнезда, подготовиться к выводу потомства, — прокомментировал ситуацию вырубки деревьев с гнездами грачей Андрей Иванович.

Он отметил, что спил деревьев РЖД производит вполне законно, согласно утвержденному проекту строительства вокзала, который согласован «на самом высоком уровне».

По словам Андрея Неустроева, железная дорога торопила управление природными ресурсами с просьбой выдать разрешение на вырубку, чтобы работы по плану строительства не встали.

На внеочередном заседание комиссии по вырубке и посадке зеленых насаждений в Бердске, оперативно рассмотрели этот вопрос и выдали на это разрешение.

По его словам все деревья за вокзалом Бердска РЖД должны были вырубить до апреля. Напмним, с начала строительства нового корпуса железнодорожного вокзала в Бердске прошло несколько месяцев. Сегодня территорию вокзала готовят к реконструкции, возведению нового здания. Большинство горожан возмущает, что началась вырубка сквера. По их словам, на фоне вокзальной грязи, свойственной не только Бердску, он походил на «оазис в пустыне», чему жители других городов могли только завидовать.

—«Стройка века» не будет иметь значения, ведь для этого потребуется срубить все деревья: березы, осины, лиственницы. Половины деревьев уже нет, на остальных пока стоят зарубки, предвещающие неминуемый спил. Но сейчас речь не о деревьях, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» студент Бердска Станислав.

Парень ошарашен тем, что деревья вырубают прямо с гнездами, в которые уже прилетели грачи. Станислав бьет тревогу: деревья срубят через два месяца, но грачи живут в Бердске все лето, улетают на юг только в октябре.

Зоолог Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Татьяна Евсюкова объяснила «Курьер. Среда. Бердск», как эта отсрочка может погубить потомство неокрепших грачей.

Особенность грачей в том, что они возвращаются в свои старые гнезда. До начала брачного сезона птицы ремонтируют свое жилище, готовятся к рождению потомства. К назначенному сроку спила деревьев птенцы могут еще не опериться, и, соответственно, погибнуть,- констатировала Татьяна Евсюкова.

По словам зоолога, в случае, если спил деревьев неизбежен, то лучше это сделать уже сегодня. Ведь тогда грачи смогут обустроить гнезда в новом месте или использовать брошенное жилище других птиц. Только в этом случае у здоровых птенцов есть шанс на выживание.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Как ловко с птицами придумали. Да и вообще такое место под торговый комплекс вымутить. Браво!!! А то что здание вокзала это единственное оставшееся здание старого Бердска? С него люди на фронт уходили! Вам ничто главное бабло!!! Когда же вы уже нажретесь то?

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  2. Аноним

    Печально. Неужели нельзя было обойтись без спиливания деревьев? — задается вопросом Ольга.

    Можно!!! Но тогда бы деревья торчали бы сквозь здание нового вокзала. И крыша протекала бы.

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  3. Николай

    В 60-х годах эти деревья посадили неслучайно. Это влаголюбивые деревья, так как на этом месте было небольшое озеро. Мы одевали резиновые сапоги и катались на плотах. При строительстве сооружений могут возникнуть проблемы.

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  4. Аноним

    Хотели новый вокзал, получите. Что вы все ноите? Так или иначе, жертвовать всегда чем-то приходится.

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