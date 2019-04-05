Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Это обусловлено неисполнением политиком «установленных законом обязательств», говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии.

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике.

«В соответствии с частью первой статьи 93 Закона «О органах местного самоуправления» я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее — Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», — говорится в документе.

В распоряжении подробным образом перечисляются нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра. В основном, они касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр города.

Как указывается в документе, в течение 30 дней после опубликования распоряжения оно может быть обжаловано в суде.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с предприятием городского общественного транспорта Rigas satiksme, вокруг которого в конце 2018 года разразился коррупционный скандал. Сам градоначальник заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. По его словам, никакой процессуальный статус к нему не применим и подозрений в отношении него не высказано. Латышские националисты потребовали отставки Ушакова, однако политик сохранил свой пост.

После этого Пуце заявил, что Минрегионов начало проверку работы Рижской думы. 21 марта ведомство сообщило, что проверка завершена и выявлен ряд возможных нарушений законов, а мэру Риги в течение семи дней было необходимо дать свои разъяснения по этому поводу. Согласно местному законодательству, глава Минрегионов имеет право уволить мэра города или инициировать роспуск Рижской думы. Сам Ушаков ранее неоднократно заявлял, что в случае если будет принято противоправное решение о его отстранении от должности, он оспорит его в суде.

Источник: ТАСС