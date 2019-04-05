Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Это самый высокий показатель с 2007 года.

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.

Исследователи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». В 2018 году доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда в Gallup начали проводить опросы в РФ по этой теме. В 2017 году эмигрировать хотели 17% граждан России. Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать в 2014 году: тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились только 7% респондентов.

Авторы исследования выяснили, что среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть Россию выразили 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%, среди граждан России в возрасте от 46 до 60 лет — 9%.

Кроме того, авторы опроса выяснили, что 40% россиян, подумывающих о переезде, хотели бы эмигрировать в страну Европейского Союза, при этом чаще всего в Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).

В 2018 году опрос Gallup проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 15 лет.

Источник: Интерфакс