КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Нет воды на дачах: За счет дачников качать воду на 20 тыс. участков в СНТ предлагает власть Бердска

От зарплатного рабства освободят россиян

Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Уголовная статья грозит руководству УК за падение ледяной глыбы на ребенка в Новосибирске

Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Это самый высокий показатель с 2007 года. среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть Россию выразили 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%.

5.04.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Это самый высокий показатель с 2007 года.
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.

Исследователи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». В 2018 году доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда в Gallup начали проводить опросы в РФ по этой теме. В 2017 году эмигрировать хотели 17% граждан России. Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать в 2014 году: тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились только 7% респондентов.

Авторы исследования выяснили, что среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть Россию выразили 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%, среди граждан России в возрасте от 46 до 60 лет — 9%.

Кроме того, авторы опроса выяснили, что 40% россиян, подумывающих о переезде, хотели бы эмигрировать в страну Европейского Союза, при этом чаще всего в Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).

В 2018 году опрос Gallup проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 15 лет.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска Наркомания и сниффинг: какой яд прельщает школьников Бердска

(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Странно, с чего это у людей такие настроения, как можно хотеть уехать из этой прекрасной страны *UNKNOWN*

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Аноним

    Жизнь одна,и хочется жить,а не выживать :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Родина там где .опа в тепле :-D Мы жители(приматы) планеты земля. :-D :-D :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    НВР: очень сожалению, что в 90-е не уехал

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика