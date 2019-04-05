Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Это самый высокий показатель с 2007 года.
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Исследователи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». В 2018 году доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда в Gallup начали проводить опросы в РФ по этой теме. В 2017 году эмигрировать хотели 17% граждан России. Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать в 2014 году: тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились только 7% респондентов.
Авторы исследования выяснили, что среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть Россию выразили 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%, среди граждан России в возрасте от 46 до 60 лет — 9%.
Кроме того, авторы опроса выяснили, что 40% россиян, подумывающих о переезде, хотели бы эмигрировать в страну Европейского Союза, при этом чаще всего в Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).
В 2018 году опрос Gallup проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 15 лет.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Странно, с чего это у людей такие настроения, как можно хотеть уехать из этой прекрасной страны
7 0
3 0
Жизнь одна,и хочется жить,а не выживать
0 0
Родина там где .опа в тепле Мы жители(приматы) планеты земля.
0 0
НВР: очень сожалению, что в 90-е не уехал
0 0