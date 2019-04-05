Конституционный суд: повышение пенсионного возраста — законно!

Конституционный суд ответил на запрос депутатов Госдумы об изменениях в пенсионном законодательстве.

Группа депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд и оспаривала конституционность нескольких норм о повышении пенсионного возраста. Авторы запроса утверждали, что нововведения не отвечают критериям социального государства, приняты без социально-экономических и демографических исследований, допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

КС РФ считает, что определение пенсионного возраста (Конституция этот вопрос не решает) является прерогативой законодателя. Законодатель учитывал увеличение продолжительности жизни, изменение условий труда, структуры занятости, развитие медицины и системы здравоохранения и другие факторы. Для адаптации к вносимым изменениям установлен переходный период, внесены коррективы, смягчающие последствия нововведений. Но форма и объем учета пожеланий граждан к законопроекту не могут выступать критерием конституционности принятого решения. Необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу Конституцией не регламентирована.

Изучив запрошенные из различных госорганов и научных организаций материалы, КС РФ отметил, что решение о повышении пенсионного возраста было экспертно-аналитически проработано, но мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными. Добросовестность анализа этих мнений находится за пределами вопроса о конституционности правовых норм.

КС РФ считает, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя

Конституция не регулирует и порядок работы с поправками к законопроектам. Требование обоснования отрицательного отношения к поправкам затрудняло бы работу парламента. В свою очередь, парламентское большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных мер, подчеркнул КС.

Он отметил, что органы власти несут политическую ответственность перед народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже не встречающие поддержки значительной части граждан. В поставленных депутатами перед КС вопросах отсутствует определенность, поскольку Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст. Оценка же целесообразности этих решений (повышение пенсионного возраста в принципе, срок переходного периода введения закона, использование бюджетных средств) и социально-экономической политики, лежащей в их основе, находится вне компетенции Конституционного суда РФ.

Источник: РГ