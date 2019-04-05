Конституционный суд: повышение пенсионного возраста — законно!
КС ответил на запрос депутатов: парламентское большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных мер.
Конституционный суд ответил на запрос депутатов Госдумы об изменениях в пенсионном законодательстве.
Группа депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд и оспаривала конституционность нескольких норм о повышении пенсионного возраста. Авторы запроса утверждали, что нововведения не отвечают критериям социального государства, приняты без социально-экономических и демографических исследований, допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
КС РФ считает, что определение пенсионного возраста (Конституция этот вопрос не решает) является прерогативой законодателя. Законодатель учитывал увеличение продолжительности жизни, изменение условий труда, структуры занятости, развитие медицины и системы здравоохранения и другие факторы. Для адаптации к вносимым изменениям установлен переходный период, внесены коррективы, смягчающие последствия нововведений. Но форма и объем учета пожеланий граждан к законопроекту не могут выступать критерием конституционности принятого решения. Необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу Конституцией не регламентирована.
Изучив запрошенные из различных госорганов и научных организаций материалы, КС РФ отметил, что решение о повышении пенсионного возраста было экспертно-аналитически проработано, но мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными. Добросовестность анализа этих мнений находится за пределами вопроса о конституционности правовых норм.
КС РФ считает, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя
Конституция не регулирует и порядок работы с поправками к законопроектам. Требование обоснования отрицательного отношения к поправкам затрудняло бы работу парламента. В свою очередь, парламентское большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных мер, подчеркнул КС.
Он отметил, что органы власти несут политическую ответственность перед народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже не встречающие поддержки значительной части граждан. В поставленных депутатами перед КС вопросах отсутствует определенность, поскольку Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст. Оценка же целесообразности этих решений (повышение пенсионного возраста в принципе, срок переходного периода введения закона, использование бюджетных средств) и социально-экономической политики, лежащей в их основе, находится вне компетенции Конституционного суда РФ.
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«Парламентское большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты доверия избирателей», абсолютно согласен, на следующих выборах в Думу, «Единая Россия» понесёт заслуженные и значительные потери, которые даже обычными для них вбросами и прочим мухлежом будет трудно компенсировать.
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» прочим мухлежом «… прям как у вас в теме о «получении» зарплат в СИЗО Кокошей и Тотошей
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если опять как бараны выберем большинство ЕР то налогов еще больше будет. 20 год выборов в госдуру не за горами .
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Сами виноваты, что выбрали едросню и путина, а теперь плачем.
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Отсюда вывод:
нет у нас конституции(((((
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Перестаньте питать иллюзии, в стране давно установлена диктатура одним человеком и вся система «заточена» под него…
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и ежу понятно что законно.
повышение произошло во всех странах в мире, а россия как всегда последняя…
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» повышение произошло во всех странах в мире, а россия как всегда последняя…»
может, не надо слепо всё копировать с других стран? а то так и геев узаконите )
хотя, судя по последним «реформам»…
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Потому и произошло повышение пенсионного возраста в «развитых» странах, что нет СССР. То тянулись за СССР, представляя своим народам блага. Теперь можно отобрать. Но там народ как-то сопротивляется. Вот только куда денутся безработные?
КС решил так, как ему рекомендовала офшорно- компрадорская власть.
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не убедили…. для меня это повышение пенсионного возраста и незаконно, и аморально …
в богатейшей по мировым ресурсам стране (таких запасов почти нигде нет) , с растущим экономическим кризисом и с достаточно жестким климатом, а главное, с повышенной смертностью сразу после 60 лет — такие людоедские эксперименты ставить на собственном народе , это …слов нет …
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«Был топор и нет топора, как не было рубля, так и нет. Да ещё и рубль должен. И все правильно»
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