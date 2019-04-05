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Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

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Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

Его возмутило высказывание Малышевой о том, что «такой медицинской специальности, как «остеопатия», в России не существует», прозвучавшее в выпуске «Жить здорово!» 29 марта.

5.04.2019 Фото: скриншот инстаграм Нет комментариев
 
Остеопат Мохов требует извинений от доктора страны Елены Малышевой

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов опубликовал на Facebook обращение к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.
Согласно тексту письма, Мохова возмутило высказывание Малышевой о том, что «такой медицинской специальности, как «остеопатия», в России не существует», прозвучавшее в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта.
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово!», а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — заявил врач.

По словам Мохова, телеведущая не только продемонстрировала «крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей», но и оскорбила многих «врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам».
Медик подчеркнул, что остеопатия как наука развивается в России с 1994 года, а с 2012-го перешла под государственное регулирование.
«Для разрешения сложившейся ситуации небходимо в эфире телеканала предоставить населению достоверную информацию о регулировании остеопатии в России и принести извинения всем тем специалистам, деловая репутация которых была задета», — подытожил заслуженный врач России.

Малышева, отвечая на обвинения Дмитрия Мохова, отметила, что создатели программы «Жить здорово!» с осторожностью относятся к термину «остеопат», поскольку в России так себя называют многие люди, которые зачастую даже не имеют диплома врача. Она также заявила, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки по специальности «остеопатия» только 28 сентября 2018-го, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится в этом году.

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«Не навреди!» — это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача. Теперь по поводу официального статуса этой проблемы в России. Официальное государственное медицинское образование предусматривает, во-первых, обучение в медицинском институте и получение диплома о высшем медицинском образовании, и во-вторых, обучение в ординатуре по соответствующей специальности и получение сертификата врача соответствующей специальности. И только потом самостоятельную работу по специальности в соответствии с сертификатом. Реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Хочу специально подчеркнуть, что Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра. Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением. Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается. Отдельно хочу обратиться к энтузиастам остеопатии — нашим коллегам-докторам, я буду очень рада встретиться с вами и помочь вам во всём. Надеюсь, мы вместе будем действовать в интересах наших пациентов. #ненавреди #остеопат #еленамалышева

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Источник: РИА Новости


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