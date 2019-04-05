Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов опубликовал на Facebook обращение к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.

Согласно тексту письма, Мохова возмутило высказывание Малышевой о том, что «такой медицинской специальности, как «остеопатия», в России не существует», прозвучавшее в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта.

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово!», а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — заявил врач.

По словам Мохова, телеведущая не только продемонстрировала «крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей», но и оскорбила многих «врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам».

Медик подчеркнул, что остеопатия как наука развивается в России с 1994 года, а с 2012-го перешла под государственное регулирование.

«Для разрешения сложившейся ситуации небходимо в эфире телеканала предоставить населению достоверную информацию о регулировании остеопатии в России и принести извинения всем тем специалистам, деловая репутация которых была задета», — подытожил заслуженный врач России.

Малышева, отвечая на обвинения Дмитрия Мохова, отметила, что создатели программы «Жить здорово!» с осторожностью относятся к термину «остеопат», поскольку в России так себя называют многие люди, которые зачастую даже не имеют диплома врача. Она также заявила, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки по специальности «остеопатия» только 28 сентября 2018-го, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится в этом году.

Источник: РИА Новости