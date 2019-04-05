Уголовная статья грозит руководству УК за падение ледяной глыбы на ребенка в Новосибирске

В Первомайском районе прокуратура завершила проверку в связи с получением травмы ребенком
Прокуратура Первомайского района Новосибирска проверила соблюдение ООО УК «Ганыч» законодательства в сфере ЖКХ при оказании услуг по содержанию многоквартирных домов, в том числе по очистке крыш и фасадов от снега и наледи.
Основанием для проверки послужила информация о сходе 28 марта наледи с кровли многоквартирного дома по ул. Маяковского г. Новосибирска, в результате которого пострадал ребенок.
Установлено, что в нарушение норм действующего жилищного законодательства ООО УК «Ганыч» ненадлежащим образом исполняло обязанности по содержанию многоквартирного дома, не обеспечило благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также своевременное удаление наледи с кровли многоквартирного дома.
По результатам проверки прокуратура района внесла директору управляющей компании представление об устранении нарушений закона. Меры административного воздействия приняты контролирующими органами в сфере ЖКХ.
По факту ненадлежащего оказания услуг по управлению многоквартирным домом следователь отдела СКР по Новосибирской области возбудил и расследует уголовное дело.
Ход и результаты его расследования взяты в прокуратуре на контроль.
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