КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска

Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Нет воды на дачах: За счет дачников качать воду на 20 тыс. участков в СНТ предлагает власть Бердска

От зарплатного рабства освободят россиян

Остеопат Мохов требует извинений от «доктора страны» Елены Малышевой

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Уголовная статья грозит руководству УК за падение ледяной глыбы на ребенка в Новосибирске

Прощай, страна: каждый пятый россиянин готов эмигрировать

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Наводнение: рекой стала дорога на дачи и лагерь «Орбита» в Бердске

Очевидцы прислали видео, как бурлящие потоки воды текут по грунтовке, которую в прошлом году ремонтировали за 800 тыс. рублей. Чиновники отмечают: если бы не детский лагерь, дорогой вообще бы не занимались.(ВИДЕО)

5.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Стоп-кадр с видео 15 коммент.
 
Наводнение: рекой стала дорога на дачи и лагерь Орбита в Бердске

Вместо дороги на дачи Бердска — полноводная река

Управление гражданской защиты населения Бердска сегодня, 4 апреля, в срочном порядке поставит вопрос о затоплении дороги, ведущей на дачи в районе водозабора. Накануне проезжая часть превратилась в бурный поток — дорога перестала быть проездной.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, талая вода сносит все на своем пути по дороге на Сосновку.

— Кажется эту дорогу ремонтировали в прошлом году, — говорит бердчанин Константин Иванов, который и прислал в редакцию видео с потоками воды по автомобильной дороге. — Тут каждый год так. Три дня назад еще не было бурных рек. У нас дача в СНТ «Майское». В этом году там очень много дач затопило. Раньше такого не было. Там полный трэш.

Действительно, это дорогу, известную как путь в лагерь «Орбита», подсыпали в прошлом году, напомнил начальник УГЗ Василий Пономарев:
— Пока не было ни одного обращения. Там обычно весной заливает — талая вода течет с полей. Проблема в том, что там есть уклон в одну сторону. Ремонтируй — не ремонтируй, толку никакого. Пробовали отводить, но на серьезные работы требуются большие капитальные вложения.

Проблема заключается в том, что дорога находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. В прошлом году из-за плохого состояния участка дороги до Сосновки даже приостановили выход дачных автобусов.

— Конечно, у нас эта дорога стоит на контроле. И мы, и ЖКХ ее постоянно мониторим. И на совещании с садовыми обществами этот вопрос поднимали. Несмотря на то, что часть дороги не наша, будем что-то делать. Я сообщу в управление ЖКХ, пусть посмотрят, оценят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич.

Еще в марте обсуждали возможность проезда в том направлении в период паводка на совещании при главе Бердска.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае 2018 года, Искитимскому району было дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.

Мэр Бердска Евгений Шестернин в марте 2019-го заверил, что город дачников не бросит и не забудет, однако все зависит от финансирования, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». О состоянии дорожного полотна дачным обществам рассказал начальник УЖКХ Максим Совбанов:

— Дорога на водозабор зиму пережила без особых эксцессов. Весной в рамках содержания дорожной сети мы проведем аварийный ремонт, чтобы запускать муниципальный транспорт, во избежании претензий со стороны БАТП по поводу поломок автобусов. Плавно мы перейдем в ямочный ремонт в рамках содержания. Дорогу на Сосновку мы не бросим, будем за ней следить. Выделены средства для аварийного ремонта дороги к лагерю «Орбита».

Евгений Шестернин тоже коснулся участка злополучной дачной дороги на Сосновку.
— Мы когда вызвали геодезистов и они пробили векторные точки, стало все ясно. Если сравнить с рубанком, то на одном месте строгали и строгали эту дорогу. Дострогались — яму сделали. Нужно ее засыпать на 1,5 метров и делать водоотведение. Есть места, где водоотведение не сделаешь вдоль дороги, без дачного общества не пройти, — отметил Шестернин.

В прошлом году региональный минтранс выделил Искитимскому району на ремонт дороги на «Орбиту» 1,5 млн рублей. Но районная администрация никак не решит вопрос с оформлением данного участка дороги. А потом и вообще убрала ее с карты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бердск в 2018 году вложил в ремонт грунтовой дороги порядка 800 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Будем ее и теперь восстанавливать, когда вода уйдет. Дорога не относится к дачным общества. Если бы не было лагеря «Орбита», я бы там ничего не делал, — прокомментировал Захаров, подчеркнув, что затраты на восстановление грунтовки будут не меньше прошлогодних.

Видео Константина Иванова


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска Начальник дежурной части срочно требуется в отдел МВД Бердска Наркомания и сниффинг: какой яд прельщает школьников Бердска

(15) Комментариев

  1. Аноним

    Дачникам надо радоваться, что дорога на Орбиту именно там проходит.
    Иначе реально бы влипли, если бы город эту дорогу каждую весну не ремонтировал….

    Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    Жуть какая

    Thumb up 10 Thumb down 3

    • Аноним

      да ладно… не драматизируйте: каждый год там такое.
      а вот видео — класс!
      Интересно, как оператор оттуда выбирался?

      Thumb up 12 Thumb down 0

      • Человек

        Аноним — скорее всего оператор был в больших болотных сапогах или на лодке…
        А помните все,как я вас зимой предупреждал,что этой веснои и летом будет Большая Вода — помните???
        Зря,если меня не послушали и сапоги или лодку не купили,а из частного домика в центре города,который постоянно затапливается,надо куда-то переселятся/даже дренажные колодцы не помогают/.
        Человек — *IN LOVE*

        Thumb up 1 Thumb down 19

        • Гиперборей

          Прям Шаман. Вот кто виноват в потопе. Не предупреждал бы, то ничего и не было бы :-D

          Thumb up 13 Thumb down 2

          • Человек

            Гиперборей —или как там вас…?
            Я предупреждал вас всех,но я не виноват в потопах.Поэтому меня подставлять не надо,уяснили? Если нет,то запишите на бумажку,чтобы не забыть…И ещё запишите,что летом будут сильные дожди,так что можете по улицам плавать на лодках.
            Человек — *IN LOVE*

            Thumb up 0 Thumb down 17

            • Аноним

              Для нашего города вы предсказываете ВСЕМ ОЧЕВИДНЫЕ явления. Вы случайно не шарлатан с Битвы?

              Thumb up 13 Thumb down 2

              • Человек

                Аноним — 16.37.Вы мне начинаете душать в затылок затхлым воздухом…Эти очевидные явления приобретут с каждым годом всё большие и большие явления.Так что,можете заранее открывать свой магазин по продаже сапог и лодок/ведь город ещё не собираются сносить,вот и будете вы жить неплохо/.Я дал вам персональный совет — потом не стучите себе всем,что попадётся под руки по своей голове…
                Человек — *IN LOVE*

                Thumb up 0 Thumb down 9

  3. Аноним

    Продам лодку пвх, недорого.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    В комментариях Курьера
    Человек *IN LOVE* строчит без меры
    Мол я вам же говорил,
    Комментаторов винил
    Вы не слушали меня
    Получите все сполна.
    Лучше б милый человек
    Предсказал ты нам на век
    Про коллектор, про оброк,
    Жить когда все будут впрок,
    Ты одно, да потому,
    Как Песков несёшь пургу :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Земляк

    Предупреждали они! Да там каждый год такие реки! А сами дачники то что сделали, только умеют что жаловаться! Хоть раз бы вместе собрались и порешали вопрос по дороге! P.S А по дороге на Сосновку люди до Сосновки то доезжают и обратно! При чём тут дорога Искитимского района?

    Thumb up 5 Thumb down 2

  6. Николай

    Эта дорога-стиль работы вице-мэра Захарова: «сделать дешево и сердито». Любая дорога должна иметь обочину и водоотведение, также покрытие более качественное. Пример, дорога участок трассы в районе Речкуновки. Скупой платит дважды (народная мудрость). Зачем ругать наше руководство за эту дорогу, если улица Первомайская в районе школы #1, в которой учился Захароа, Бадьин и ещё несколько лиц занимающих руководящие должности в нашем городе, как после миномётного обстрела. Они могли бы сделать что-то для своей любимой школы!

    Thumb up 3 Thumb down 3

  7. Yurik

    Всяко не местный автор.
    Ещё в детстве катаясь по полям и лесам, приметил промоины там большие. И собственно откуда они возникли — вопроса даже тогда не возникало, т.к с одной стороны возвышенность, поля и кучи снега по зиме, с другой низина и водохранилище. Там потом дачь понавтыкали и скрыли от глаз те промойны в земле, что видны со спутника и щас.

    Что автор предлагает сделать? Развернуть реки? Изменить магнитное поле Земли и потопить Америку? *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 0

  8. Аноним

    Элеметарно сделат русло для воды и направить в трубу большого диаметра под дорогой, пуст вода течет.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика