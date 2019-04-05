Наводнение: рекой стала дорога на дачи и лагерь «Орбита» в Бердске
Очевидцы прислали видео, как бурлящие потоки воды текут по грунтовке, которую в прошлом году ремонтировали за 800 тыс. рублей. Чиновники отмечают: если бы не детский лагерь, дорогой вообще бы не занимались.(ВИДЕО)
5.04.2019Автор: Анастасия СолодковаФото: Стоп-кадр с видео15 коммент.
Вместо дороги на дачи Бердска — полноводная река
Управление гражданской защиты населения Бердска сегодня, 4 апреля, в срочном порядке поставит вопрос о затоплении дороги, ведущей на дачи в районе водозабора. Накануне проезжая часть превратилась в бурный поток — дорога перестала быть проездной.
— Кажется эту дорогу ремонтировали в прошлом году, — говорит бердчанин Константин Иванов, который и прислал в редакцию видео с потоками воды по автомобильной дороге. — Тут каждый год так. Три дня назад еще не было бурных рек. У нас дача в СНТ «Майское». В этом году там очень много дач затопило. Раньше такого не было. Там полный трэш.
Действительно, это дорогу, известную как путь в лагерь «Орбита», подсыпали в прошлом году, напомнил начальник УГЗ Василий Пономарев:
— Пока не было ни одного обращения. Там обычно весной заливает — талая вода течет с полей. Проблема в том, что там есть уклон в одну сторону. Ремонтируй — не ремонтируй, толку никакого. Пробовали отводить, но на серьезные работы требуются большие капитальные вложения.
Проблема заключается в том, что дорога находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. В прошлом году из-за плохого состояния участка дороги до Сосновки даже приостановили выход дачных автобусов.
— Конечно, у нас эта дорога стоит на контроле. И мы, и ЖКХ ее постоянно мониторим. И на совещании с садовыми обществами этот вопрос поднимали. Несмотря на то, что часть дороги не наша, будем что-то делать. Я сообщу в управление ЖКХ, пусть посмотрят, оценят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич.
Еще в марте обсуждали возможность проезда в том направлении в период паводка на совещании при главе Бердска.
На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае 2018 года, Искитимскому району было дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.
Мэр Бердска Евгений Шестернин в марте 2019-го заверил, что город дачников не бросит и не забудет, однако все зависит от финансирования, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». О состоянии дорожного полотна дачным обществам рассказал начальник УЖКХ Максим Совбанов:
— Дорога на водозабор зиму пережила без особых эксцессов. Весной в рамках содержания дорожной сети мы проведем аварийный ремонт, чтобы запускать муниципальный транспорт, во избежании претензий со стороны БАТП по поводу поломок автобусов. Плавно мы перейдем в ямочный ремонт в рамках содержания. Дорогу на Сосновку мы не бросим, будем за ней следить. Выделены средства для аварийного ремонта дороги к лагерю «Орбита».
Евгений Шестернин тоже коснулся участка злополучной дачной дороги на Сосновку.
— Мы когда вызвали геодезистов и они пробили векторные точки, стало все ясно. Если сравнить с рубанком, то на одном месте строгали и строгали эту дорогу. Дострогались — яму сделали. Нужно ее засыпать на 1,5 метров и делать водоотведение. Есть места, где водоотведение не сделаешь вдоль дороги, без дачного общества не пройти, — отметил Шестернин.
В прошлом году региональный минтранс выделил Искитимскому району на ремонт дороги на «Орбиту» 1,5 млн рублей. Но районная администрация никак не решит вопрос с оформлением данного участка дороги. А потом и вообще убрала ее с карты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Бердск в 2018 году вложил в ремонт грунтовой дороги порядка 800 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
-Будем ее и теперь восстанавливать, когда вода уйдет. Дорога не относится к дачным общества. Если бы не было лагеря «Орбита», я бы там ничего не делал, — прокомментировал Захаров, подчеркнув, что затраты на восстановление грунтовки будут не меньше прошлогодних.
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Дачникам надо радоваться, что дорога на Орбиту именно там проходит.
Иначе реально бы влипли, если бы город эту дорогу каждую весну не ремонтировал….
13 2
Жуть какая
10 3
да ладно… не драматизируйте: каждый год там такое.
а вот видео — класс!
Интересно, как оператор оттуда выбирался?
12 0
Аноним — скорее всего оператор был в больших болотных сапогах или на лодке…
А помните все,как я вас зимой предупреждал,что этой веснои и летом будет Большая Вода — помните???
Зря,если меня не послушали и сапоги или лодку не купили,а из частного домика в центре города,который постоянно затапливается,надо куда-то переселятся/даже дренажные колодцы не помогают/.
Человек —
1 19
Прям Шаман. Вот кто виноват в потопе. Не предупреждал бы, то ничего и не было бы
13 2
Гиперборей —или как там вас…?
Я предупреждал вас всех,но я не виноват в потопах.Поэтому меня подставлять не надо,уяснили? Если нет,то запишите на бумажку,чтобы не забыть…И ещё запишите,что летом будут сильные дожди,так что можете по улицам плавать на лодках.
Человек —
0 17
Для нашего города вы предсказываете ВСЕМ ОЧЕВИДНЫЕ явления. Вы случайно не шарлатан с Битвы?
13 2
Аноним — 16.37.Вы мне начинаете душать в затылок затхлым воздухом…Эти очевидные явления приобретут с каждым годом всё большие и большие явления.Так что,можете заранее открывать свой магазин по продаже сапог и лодок/ведь город ещё не собираются сносить,вот и будете вы жить неплохо/.Я дал вам персональный совет — потом не стучите себе всем,что попадётся под руки по своей голове…
Человек —
0 9
Продам лодку пвх, недорого.
5 0
Куплю дачу, дешево.
4 2
В комментариях Курьера
Человек строчит без меры
Мол я вам же говорил,
Комментаторов винил
Вы не слушали меня
Получите все сполна.
Лучше б милый человек
Предсказал ты нам на век
Про коллектор, про оброк,
Жить когда все будут впрок,
Ты одно, да потому,
Как Песков несёшь пургу
2 1
Предупреждали они! Да там каждый год такие реки! А сами дачники то что сделали, только умеют что жаловаться! Хоть раз бы вместе собрались и порешали вопрос по дороге! P.S А по дороге на Сосновку люди до Сосновки то доезжают и обратно! При чём тут дорога Искитимского района?
5 2
Эта дорога-стиль работы вице-мэра Захарова: «сделать дешево и сердито». Любая дорога должна иметь обочину и водоотведение, также покрытие более качественное. Пример, дорога участок трассы в районе Речкуновки. Скупой платит дважды (народная мудрость). Зачем ругать наше руководство за эту дорогу, если улица Первомайская в районе школы #1, в которой учился Захароа, Бадьин и ещё несколько лиц занимающих руководящие должности в нашем городе, как после миномётного обстрела. Они могли бы сделать что-то для своей любимой школы!
3 3
Всяко не местный автор.
Ещё в детстве катаясь по полям и лесам, приметил промоины там большие. И собственно откуда они возникли — вопроса даже тогда не возникало, т.к с одной стороны возвышенность, поля и кучи снега по зиме, с другой низина и водохранилище. Там потом дачь понавтыкали и скрыли от глаз те промойны в земле, что видны со спутника и щас.
Что автор предлагает сделать? Развернуть реки? Изменить магнитное поле Земли и потопить Америку?
1 0
Элеметарно сделат русло для воды и направить в трубу большого диаметра под дорогой, пуст вода течет.
0 0