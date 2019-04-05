Многодетные семьи Бердска: Нужно увеличить «детские» и добавить «лошадиных сил»

Пользуются поддержкой государства многодетные семьи Бердска. Но хотели бы, чтобы государство пересмотрело некоторые вопросы, касающиеся этой поддержки.

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме во втором чтении. В своем послании Федеральному собранию президент предложил ввести новые льготы для многодетных семей. И вот закон принят.

Законопроект предлагает освобождение многодетных семей от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого несовершеннолетнего ребенка. Семьи с тремя и более детьми получат право на вычет «шести соток». А в дополнение к этому земельный налог для многодетных семей не сможет быть увеличен более чем на 10% по сравнению с прошлогодним значением, даже если стоимость земли резко возрастет.

Все эти льготы будут распространяться на налоги, начисляемые за 2018 год.

Не стало бы хуже

— После принятия нового закона лично мы сейчас опасаемся, чтобы хуже не стало. У нас была областная льгота. Мы освобождались от земельного налога и налога на одно жилое помещение. Лучше они прибавили бы «лошадиных сил» для многодетных. Льгота лишь на автомобиль до 150 лошадиных сил, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама пятерых детей Любовь Михайловна.

По мнению бердчанки, на многодетные семьи довольно ощутимым бременем легла «мусорная» реформа. И приводит пример: если раньше ее семья платила за мусор 200 рублей в месяц, то теперь плата выросла до 500 рублей. Ну разве что уберется 30% льготы, вздыхает Люба.

Любовь Михайловна уверяет, что помощь от государства хоть как-то ощутима, когда дети маленькие и на них платят пособие. А вот когда они подрастают, то становится уже сложнее.

— Правильно же говорят новосибирские общественники: почему на опекаемых детей государство платит деньги, а в простых семьях нет никакой доплаты? Пусть доплачивали бы, например на четвертого ребенка. Не эти 300 рублей детских, которые мы получаем. Хотя бы увеличили бы детское пособие до 2000 рублей, — поделилась своим мнением Любовь Михайловна.

Все многодетные семьи получают в соцзащите 2000 рублей на ребенка к школе. Хватает на один скромный спортивный костюм, на сарафан девочке уже не хватит, привела пример Люба.

Многодетная мама считает, что государство должно продумать вопрос, как поддержать те многодетные семьи, у которых есть школьники. А что касается детских садов, то необходимо вернуть льготы первоочередности, а то получается, ребенку 1,5 года, а мама не может выйти на работу, так как в саду не дают место.

— Если ребенок из многодетной семьи поступает в вуз, выплачивают 10 000 рублей на его сборы. Но ребенок, поступающий в средне-специальное учебное заведение, не получает ничего. Это несправедливо. Ведь его также нужно собрать и одеть, — заверила Любовь Михайловна.

Поддержка для многодетных

Основание: Закон Новосибирской области от 6 октября 2010 года № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области».

Для многодетных семей предусмотрены меры социальной поддержки:

1) денежная компенсация в размере 30% (для многодетных семей, имеющих пять и более детей, компенсация в размере 50 расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению ( в том числе поставкам твердого топлива при наличие печного отопления), но не более 30 % (для многодетных семей, имеющих пять и более детей, не более 50%) от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи;

2) ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для обучающегося в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в размере 2000 рублей на каждого школьника (заявление предоставляется с 1 июля до 31 декабря соответствующего года);

3) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, в размере 5 000 рублей (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в 1 класс);

4) ежегодная денежная выплата в размере 300 рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи;

5) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка (в том числе и совершеннолетнего, но не старше 23 лет) из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования в размере 10 000 рублей (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в вуз);

6) поощрение студентов вузов из многодетных семей с 5 и более детьми (при успешном обучении) в период учебного процесса в виде ежемесячной стипендии 1000 рублей;

7) ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области при рождении 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход семьи не выше среднедушевого дохода населения Новосибирской области, который установлен на 2018 год в размере 10913,0 рублей.

Правила предоставления выплаты многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет определены постановлением правительства Новосибирской области от 21 января 2013года №12-п «Об установлении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата»

единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, на ремонт, строительство и приобретение жилья в размере 100 000 рублей;

9) приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей.

Основанием предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям является удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе), выданное отделом пособий и социальных выплат по месту жительства (месту пребывания) данной семьи.

Многодетным семьям, имеющим право на получение аналогичных мер социальной поддержки по иным основаниям, меры социальной поддержки предоставляются только по одному из оснований по их выбору (в отношении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг).

Обращаться:

Филиал МФЦ в Бердске м-н Радужный 7/1, понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00, вторник и четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00.

Отдел пособий и социальных выплат Бердска, ул.Кирова, 2/1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, телефон для консультаций 5-35-96, 5-00-51.