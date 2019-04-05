Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Когда появляется на свет дочка – всё в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, теплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств, девочки легко могут растопить суровое сердце папы…
Ко Дню дочери — его празднуют 25 апреля — мы предлагаем фотомарафон «Моя доченька». Ждем фотографии на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя доченька». Не забудьте сообщить свои имена и фамилии.
Так же снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.
Уверены, у нас с вами получится отличный фотоальбом! В конце апреля проект опубликуем в газете и вы сможете сделать уникальный подарок своей любимой дочери и нескольким дочкам.
Фото принимаем до 22 апреля.
Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.
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