Умер Георгий Данелия

Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией, умершим в четверг на 89-м году жизни, пройдет 9 апреля в Доме кино.

Об этом сообщила его супруга Галина Данелия, пишет ТАСС.

«Мы решили, что это [прощание с Георгием Данелией] будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», — сказала она.

Супруга режиссера добавила, что место, где будет похоронен режиссер, пока не известно. «Решаем вопрос с Новодевичьим кладбищем», — уточнила она.

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (ЗСФСР; ныне — Тбилиси, Грузия) в семье Николая Дмитриевича Данелия (1902-1981) и Марии Ивлиановны Анджапаридзе (1905-1980).