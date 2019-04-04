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Умер Георгий Данелия

Супруга режиссера сообщила, что место, где будет похоронен режиссер, пока не известно.

4.04.2019 Фото: ru.m.wikipedia.org Нет комментариев
 
Умер Георгий Данелия

4 апреля 2019 года стало известно, что на 89-м году жизни умер народный артист СССР кинорежиссер Георгий Данелия

Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией, умершим в четверг на 89-м году жизни, пройдет 9 апреля в Доме кино.
Об этом сообщила его супруга Галина Данелия, пишет ТАСС.

«Мы решили, что это [прощание с Георгием Данелией] будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», — сказала она.

Супруга режиссера добавила, что место, где будет похоронен режиссер, пока не известно. «Решаем вопрос с Новодевичьим кладбищем», — уточнила она.

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (ЗСФСР; ныне — Тбилиси, Грузия) в семье Николая Дмитриевича Данелия (1902-1981) и Марии Ивлиановны Анджапаридзе (1905-1980).


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