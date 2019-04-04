Женщины, трудящиеся на «не женской работе», откликнитесь!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ««:Дорогие бердчанки, редакция «Курьер. Среда. Бердск» ищет героинь для проекта «Не женское это дело». Вы ловко управляете краном, бульдозером, укладываете асфальт, а может быть ездите в рейсе на грузовом автомобиле или занимаетесь другой мужской работой. При этом хотите рассказать о себе, своей жизни и выборе профессии, тогда мы ждем ваших писем и звонков. Напишите нам на электронный адрес bkurer@mail.ru или позвоните по телефону 3-00-10.