Слухи не подтвердились: мертвых девочек не нашли в запертой квартир Бердска

Страшная новость появилась 1 апреля в соцсетях Бердска. С вопросом в группу «Курьер. Среда. Бердск» социальной сети «Одноклассники» обратилась Светлана Анатольевна:

-Хочу знать, в действительности ли погибли закрытые в квартире две девочки в доме № 130 по ул. Красной Сибири ? Очень надеюсь на то, чтобы эта жуткая информация не подтвердилась…

Старший помощник руководителя Управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин опроверг данную информацию, предположив, что кто-то таким образом решил «неудачно пошутить».

Напомним, недавно подобная новость повергла в шок каждый уголок России. К сожалению, новость оказалась правдивой: в Кирове правоохранительные органы расследуют, возможно, преднамеренное убийство местной жительницей своей малолетней дочери. Трехлетняя девочка была найдена мертвой в квартире, которую ее мать заперла и ушла на неделю. Ребенка нашла бабушка, пришедшая, чтобы поздравить внучку с трехлетием.

Тело ребенка было найдено 20 февраля. По версии следствия, мать оставила дочь без пищи, перекрыла воду в квартире и ушла, закрыв дверь снаружи. В течение недели ребенок медленно умирал от обезвоживания. Не исключено, что непосредственной причиной смерти стало отравление: по неподтвержденным данным, ребенок пытался есть стиральный порошок.