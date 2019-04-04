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Маршрутка влетал в фуру: шесть человек погибли в Подмосковье

В результате аварии также пострадали два человека, среди них есть ребенок. Их доставили в центральную районную больницу Домодедова. (ВИДЕО)

4.04.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Маршрутка влетал в фуру: шесть человек погибли в Подмосковье

В МВД назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Как сообщили в региональном главке, водитель врезался в стоящую на обочине фуру.
Микроавтобус, в ДТП с которым в Подмосковье погибли шесть человек, врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

Авария произошла в четверг в 05:15 мск.

«На 65-м км трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что, по одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.

В результате аварии также пострадали два человека, среди них есть ребенок. Их доставили в центральную районную больницу Домодедова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

«Двое — взрослый и ребенок- госпитализированы в Домодедовскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве. По данным регионального ГУ МВД, госпитализированный ребенок — это восьмилетняя девочка.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что микроавтобус частный.

«Движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 32 человека, 11 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС.

Источник: ТАСС


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