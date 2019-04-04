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Фото: В мороз люди стоят рано утром за заветным талончиком в поликлинику Бердска. Когда же этот бардак закончится?

Это лечение по Российской методике. 19.03.2019г.в 07-00 утра,поликлиника на микрорайоне.

4.04.2019 2 коммент.
 
В группу Курьер.Среда.Бердск в сети Одноклассники написала Ольга:

Это лечение по Российской методике. 19.03.2019г.в 07-00 утра,поликлиника на микрорайоне. Люди стоят на улице до 07-30. Больные, в век компьютеризации, стоят на морозе, чтобы получит заветный талончик. Когда же закончится бардак в наших поликлиника?

Фото: В мороз люди стоят рано утром за заветным талончиком в поликлинику Бердска. Когда же этот бардак закончится? Фото: В мороз люди стоят рано утром за заветным талончиком в поликлинику Бердска. Когда же этот бардак закончится?


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Вроде взрослые люди,а ответ не знаете.!? Могут соврать и назвать дату,но вы же понимаете что это не произойдёт.

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  2. Аноним

    Только что на сайте написали, что ожидание очереди в регистратуру сократилось от 3 до 20 минут! Где реальность главный врач? Зачем писать о том чего нет в действительности?

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