Фото: В мороз люди стоят рано утром за заветным талончиком в поликлинику Бердска. Когда же этот бардак закончится?

группу Курьер.Среда.Бердск в сети Одноклассники написала Ольга:

Это лечение по Российской методике. 19.03.2019г.в 07-00 утра,поликлиника на микрорайоне. Люди стоят на улице до 07-30. Больные, в век компьютеризации, стоят на морозе, чтобы получит заветный талончик. Когда же закончится бардак в наших поликлиника?