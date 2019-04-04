Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»
Минобороны открестилось от дорог в Бердске
Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России
Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска
Маршрутка влетела в фуру: шесть человек погибли в Подмосковье
Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами
Почему президентских денег не хватило на ремонт двора и дороги в окружении детсадов в Бердске?
Слухи не подтвердились: мертвых девочек не нашли в запертой квартир Бердска
Над пропастью: из-за отсутствия денег отказываются должники погашать кредиты
Давно пора навести порядок и реальные сроки этим уродам
2 1