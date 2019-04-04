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Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края

Охота на животных с использованием транспортных средств, в запрещенные сроки, без разрешения запрещена по закону и может образовывать состав уголовно-наказуемого деяния.

4.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с размещением видеозаписи о жестоком обращении с волком

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с размещением пользователем социальной сети видеозаписи о жестоком обращении с животным. На видео изображено, как водитель снегохода давит гусеницами транспортного средства дикого животного – волка.

Охота на животных с использованием транспортных средств, в запрещенные сроки, без разрешения запрещена по закону и может образовывать состав уголовно-наказуемого деяния. Проверочные мероприятия проходят при участии Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, органов полиции.

Заместитель природоохранного прокурора Сергей Мацаков

Источник: prok-altai.ru


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(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Давно пора навести порядок и реальные сроки этим уродам

    Thumb up 2 Thumb down 1

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