Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с размещением пользователем социальной сети видеозаписи о жестоком обращении с животным. На видео изображено, как водитель снегохода давит гусеницами транспортного средства дикого животного – волка.

Охота на животных с использованием транспортных средств, в запрещенные сроки, без разрешения запрещена по закону и может образовывать состав уголовно-наказуемого деяния. Проверочные мероприятия проходят при участии Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, органов полиции.

Заместитель природоохранного прокурора Сергей Мацаков

Источник: prok-altai.ru