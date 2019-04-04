Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России

Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»
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Всем списываем и Венесуэле спишем, зря что- ли по 6 налогов каждые три месяца. В крайнем случаи мадуро кокаином зачёт сделает
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Да ничего страшного
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Да пёс с ними. Соберем с новой нефти по больше налогов.
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