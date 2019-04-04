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Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России

«Пока еще нет. Есть период еще, в течении которого она [Венесуэла] может заплатить без финансовых последствий. В течении месяца», — сказал Силуанов.

4.04.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России

Силуанов сообщил, что Венесуэла пока не заплатила по долгу перед Россией

У Каракаса есть еще месяц на погашение обязательств без финансовых последствий, добавил глава Минфина.
Венесуэла еще не внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить в марте, но в течение месяца может сделать это без финансовых последствий. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Пока еще нет. Есть период еще, в течении которого она [Венесуэла] может заплатить без финансовых последствий. В течении месяца», — сказал Силуанов.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Всем списываем и Венесуэле спишем, зря что- ли по 6 налогов каждые три месяца. В крайнем случаи мадуро кокаином зачёт сделает

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Да ничего страшного ;)

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Гость

    Да пёс с ними. Соберем с новой нефти по больше налогов.

    Thumb up 0 Thumb down 1

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