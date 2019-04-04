Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России

У Каракаса есть еще месяц на погашение обязательств без финансовых последствий, добавил глава Минфина.

Венесуэла еще не внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить в марте, но в течение месяца может сделать это без финансовых последствий. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Пока еще нет. Есть период еще, в течении которого она [Венесуэла] может заплатить без финансовых последствий. В течении месяца», — сказал Силуанов.

Источник: ТАСС