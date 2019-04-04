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Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами

В ведомстве подчеркнули, что это одно из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в стране.

4.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами

Росстат объяснил итоги исследования об уровне жизни россиян

В ведомстве подчеркнули, что это одно из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в стране.
Росстат разъяснил итоги своего последнего исследования об уровне жизни и финансовом положении россиян за 2018 год, отметив, что оно является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ, в рамках которого было опрошено 60 тыс. домохозяйств. Так в Росстате прокомментировали просьбу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова объяснить данные статистического ведомства, согласно которым, в частности, у трети российских семей не хватает средств на покупку обуви по сезону.
«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора», — отметили в Росстате.

Комплексное наблюдение условий жизни населения проводится Росстатом с 2011 года (в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946). «За это время прошло уже четыре раунда исследований, затронувших все регионы РФ. Доклады, содержащие исчерпывающую информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата», — добавили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что, согласно последнему исследованию, финансовое положение россиян улучшилось по сравнению с 2016 годом.

«По целому ряду важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни, включая возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года и так далее ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим раундом [исследования] 2016 года», — уточнили в Росстате.

По данным статистического ведомства, число семей, которые с большими затруднениями могут «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, снизилось с 17,4% до 14,6%. В частности, число домохозяйств, которые могут ежегодно покупать две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, выросло с 50,3% до 63,8%. Количество домохозяйств, способных заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, увеличилось с 37,6% до 45,9%. А число домохозяйств, у которых есть возможность приглашать гостей на семейное торжество, выросло с 70,5% до 74,2%.

С 8% до 3% упало число должников по аренде и ипотеке.

Кроме того, количество семей, у которых есть возможность каждый год проводить одну неделю отпуска вне дома, выросло с 43,2% до 50%.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А почему росстат не уточнил, что концы просто у всех опрашиваемых разные?
    Кому то трудно сводить их потому что жена требует минимум 2 раза в год на море ее возить и каждый 2 года новую машины и шубу к ней…. можно понять человека — трудно ему сводить концы с концами….

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