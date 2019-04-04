Почему президентских денег не хватило на ремонт двора и дороги в окружении детсадов в Бердске?

-Когда наш двор попадет в программу «Комфортная городская среда»?! — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» старшая по дому № 20 по ул. Вокзальной Нина Чертовских. — Около нашего дома расположены детские сады, школы. Много людей ходят по территории дома, по дорогам ездят автомобилисты, а у нас вместо тротуаров и дорог куски асфальта лежат на земле! Программу продлили до 2024 года, а мы все равно в нее не попали.

Пенсионерка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что жители многоквартирного дома готовы вложиться в финансирование программы, для этой цели дом уже скопил полмиллиона рублей. По словам Нины Алексеевны, пакет документов был предоставлен в срок, а чиновники так и не включили дом в график благоустройства.

-Если посмотреть дворы каких домов подлежат ремонту, то можно сделать определенные выводы: в этих домах живут не простые бердчане, а занимающие руководящие должности. Мы обращались к депутату нашего округа Михаилу Гоголю, а он только обещает решить вопрос. Наказ есть, а его решения нет, — волнительно рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Чертовских.

Народный избранник Михаил Гоголь сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в курсе о проблемах дома № 20 по улице Вокзальной. Однако он всеми возможными способами пытается их решить. Михаил Владимирович не стал озвучивать вариант того, как возможно благоустроить дворовую территорию, пока не получит ответа из управления ЖКХ.

-Наказ — это одно, он в принципе другой: нужно сделать одно, другое, пятой, десятое. Когда наказ формировался, по сути не было программы «Комфортная городская среда». Я нашел уточненные списки по программе до 2024 года. Этого дома в нем действительно нет, — подтвердил окружной депутат.

Михаил Гоголь сообщил, что жители дома сдали в управление ЖКХ весь необходимый пакет документов для участия в программе еще в 2017 году. К тому же он готов поддержать обращение бердчан к главе, чтобы в случае увеличения финансирования, их дом включили в программу. При этом он акцентировал внимание на то, что решение о списке дворовых территорий, которые подлежат ремонту, принимается не лично, а через голосование членов общественной комиссией.

-Надежда на это есть. Я тоже, в принципе, не согласен с тем, какие дома туда попали. Есть ряд домов относительно новых, новостройки. Кто там, как и чьи интересы лоббируются — я не берусь судить. Все, что в моих силах — я делаю. Мы смотрели с управлением ЖКХ территорию дома, смотрели в каких плоскостях можно решить проблему. Ведь она действительно есть: рядом детский сад, а проездные дороги разрушены. Есть определенные предложения по решению этой проблемы, если УЖКХ это решение подтвердит, то будем выходить с ним на главу города, — резюмировал Михаил Владимирович.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сегодня в Бердске 546 дворов, 400 из которых требуют благоустройства. Благодаря программе «Комфортная городская среда» в Бердске уже отремонтировано 14 придворовых территорий. В этом году благоустроят еще 8 территорий домов. На эти цели потратят 23 миллиона рублей из областного и местного бюджетов.

-С начала работы программы заявки на благоустройство домов в управление ЖКХ подали около 100 домов. Программа работ уже сформирована до 2024 года. Желающих попасть в нее около 100 домов, но реальное финансирование позволяет отремонтировать пока только 56 дворовых территорий. Приходится выбирать, — сообщил Владимир Захаров.

Владимир Николаевич не подтвердил мнение бердчанки о том, что в программу попали дома, в которых живут известные личности города. Он, будучи членом общественной комиссии, рассказал по какому принципу отбираются дома для участия в программе:

-Городу 300 лет. За это время ни один двор ни разу не ремонтировался. Так выглядят все дворы Бердска. При составлении списка на участие в программе учитывается много факторов: состояние дома, наличие социальных объектов рядом, есть ли подъездная дорога к предприятием или соцобъекам. Комиссия делает выбор. Надеюсь, это программа будет и дальше продолжаться, будем включать дома постепенно в программу. Если заявок 100, а денег дали на 50, то мы же не можем включить 100 домов. В комиссии больше общественников, чем людей, относящихся каким-либо образом к администрации. Наша комиссия самая общественная в регионе. В нее входят, депутаты, общество инвалидов, общество ветеранов, представители политических партий. Мы долго спорили и обсуждали за список, но практически единогласно проголосовали за него.

В список счастливчиков на этот год вошли дом № 12 по улице Вокзальной, дом № 1 по улице Кутузова, дома № 14, 13А, 28 по улице Ленина, дом № 1 по улице Рогачева, дом № 19 микрорайона Северного и дом № 15 Микрорайона. При этом в связи с недостаточным финансированием из бюджетов всех уровней, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 40 и 42 по ул. Озерной перенесли на 2020 год.

Придомовую территорию благоустроят, построят детские площадки, установят малые формы — лавочки, игровые элементы и урны.

Планируется, что в следующем году отремонтируют дворы дома № 24 по ул. Комсомольской, дома № 16 по ул. Лелюха, дома № 16, 16А и 18 по ул. Ленина, дома № 22, 23, 24,27,28 по ул. Микрорайон, а также дом № 107 по ул. Островского.

Согласно утвержденному перечню благоустройства дворовых территорий, в 2023 году изменятся дворы домов № 30 по ул. Кирова, дом № 95 по ул. Красной Сибири, дом № 38 по ул. Микрорайон, дом № 17 по ул. Комсомольской. В 2024 году благодаря «президентским деньгам» отремонтируют дворы дома № 39 по ул. Ленина, дома № 70 по ул. Микрорайон, дом № 28 по ул. Комсомольской.

В рамках благоустройства общественных городских территорий в этом году отремонтируют городской парк культуры и отдыха, в следующем — парк Победы, в 2021 году территорию в районе многоквартирного дома № 26 по ул. Лелюха, дом № 24 по ул. Комсомольской, ГДК и дом № 11 по ул. Первомайской. В 2023 году под ремонт попадет территория в районе домов № , 18а, 20, 20а по ул. Рогачева, домов № 105 и 109 по ул. Красной Сибири.



Справка:

С 2017 года в нашем городе работает федеральная программа «Комфортная городская среда», в рамках которой предусмотрено также благоустройство дворовых территорий. В прошлом году по программе было отремонтировано 7 дворов. В том числе и дом, в котором живет депутат и директор бердского АТП Елена Бороздина.