Генерал Польши: За агрессию Запад нанесет ядерный удар по России

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зато у нас есть военные парапсихологи )):
Журнал Минобороны России «Армейский сборник» опубликовал статью о нетрадиционных способах борьбы с врагом при помощи «резервов психики».
В статье «Суперсолдат для войн будущего» обозреватель пишет, что российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях. В частности, с помощью технологии «метаконтакта» можно вести «невербальный допрос» и насквозь видеть взятого в плен солдата противника.
Владеющий этой технологией может обнаруживать засады, схроны, склады, тайники противника». А также осваивать иностранные языки и облегчать боль раненых при лечении в боевых условиях.
В статье также утверждается, что российские специалисты освоили телепатию, работая с дельфинами: мысленно давали животным команды и те повиновались. «Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», — пишет Поросков.
«Удачей завершились такие эксперименты, как: прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — продолжает автор. Парапсихология, по его словам, позволяет солдату подолгу не есть и не спать сутками, «сохраняя при этом отменную бодрость».»
http://classic.newsru.com/russia/04apr2019/parapsych.html
блин, а почему у нас нет экономистов -парапсихолоов? усилием мысли поднимали бы рост промышленности , науку и минимальные зарплаты до обещанных как то Медведевым в 2700 долларов …))))
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РЕН-ТВ пересмотрел? Не смотри, не советую. Психику свою побереги.
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Весна…
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удары, конечно, возможны, коли такие польские идиотские генералы станут вершить политику на Западе. Только как бы ему не навалить в штаны в случае ответного удара.
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А мне понравилось.
Польша толи наверно не понимает, что и Россия и США в случае войны будут выращивать ядерные грибы на её территории. Лучше сразу сдаться.
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