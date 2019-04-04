КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами

Почему президентских денег не хватило на ремонт двора и дороги в окружении детсадов в Бердске?

Слухи не подтвердились: мертвых девочек не нашли в запертой квартир Бердска

Над пропастью: из-за отсутствия денег отказываются должники погашать кредиты

Репортаж: Чем кормят детей в школьных столовых Бердска — чипсами, кашей или кислыми котлетами?

Многодетные семьи Бердска: Нужно увеличить «детские» и добавить «лошадиных сил»

Генерал Польши: За агрессию Запад нанесет ядерный удар по России

Земля Минобороны: Нет дороги, где утонула автоледи на Nissan в Бердске

Инструкция: Как получить налоговые вычеты на покупку квартиры, образование и лечение в Бердске

Губернатор Травников вмешался в судьбу приюта для бомжей «Шанс» из Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Генерал Польши: За агрессию Запад нанесет ядерный удар по России

По словам Вальдемар Скшипчак, ранее США были готовы использовать ядерное оружие, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши».

4.04.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Генерал Польши: За агрессию Запад нанесет ядерный удар по России

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае «агрессии» с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
По его словам, ранее США были готовы использовать ядерное оружие, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши», однако подобные планы существуют до сих пор на случай «российской агрессии».
Генерал добавил, что против российской армии ни одна европейская страна, включая Польшу, не сможет выстоять в одиночку. Именно поэтому, подчеркивает Скшипчак, в 1999 году Варшава присоединилась к Североатлантическому альянсу.
Тем не менее генерал посетовал, что НАТО ослабла и стала менее эффективной – об этом, по его мнению, свидетельствует воссоединение Крыма с Россией и внутриукраинский конфликт в Донбассе. Кроме того, считает Скшипчак, Москва не особо озабочена укреплением восточного фланга Североатлантического альянса, поскольку, по его словам, несколько дополнительных американских батальонов в Польше, Румынии и прибалтийских странах «не смогут изменить ситуации».
Помимо этого, генерал указал на слишком долгий процесс принятия решений в НАТО. Так, по мнению Скшипчака, Россия без проблем смогла бы занять территорию прибалтийских стран, а само сражение между Североатлантическим альянсом и российской армией прошло бы уже в Польше. Поэтому генерал считает, что НАТО следует осознать важность Варшавы для альянса.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Губернатор предложил внедрить умные городские технологии в Новосибирской области Женщины, трудящиеся на «не женской работе», откликнитесь! Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами

(5) Комментариев

  1. Аноним

    зато у нас есть военные парапсихологи )):
    Журнал Минобороны России «Армейский сборник» опубликовал статью о нетрадиционных способах борьбы с врагом при помощи «резервов психики».
    В статье «Суперсолдат для войн будущего» обозреватель пишет, что российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях. В частности, с помощью технологии «метаконтакта» можно вести «невербальный допрос» и насквозь видеть взятого в плен солдата противника.
    Владеющий этой технологией может обнаруживать засады, схроны, склады, тайники противника». А также осваивать иностранные языки и облегчать боль раненых при лечении в боевых условиях.
    В статье также утверждается, что российские специалисты освоили телепатию, работая с дельфинами: мысленно давали животным команды и те повиновались. «Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», — пишет Поросков.
    «Удачей завершились такие эксперименты, как: прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — продолжает автор. Парапсихология, по его словам, позволяет солдату подолгу не есть и не спать сутками, «сохраняя при этом отменную бодрость».»
    http://classic.newsru.com/russia/04apr2019/parapsych.html
    блин, а почему у нас нет экономистов -парапсихолоов? усилием мысли поднимали бы рост промышленности , науку и минимальные зарплаты до обещанных как то Медведевым в 2700 долларов …))))

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    удары, конечно, возможны, коли такие польские идиотские генералы станут вершить политику на Западе. Только как бы ему не навалить в штаны в случае ответного удара. :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      А мне понравилось.
      Польша толи наверно не понимает, что и Россия и США в случае войны будут выращивать ядерные грибы на её территории. Лучше сразу сдаться.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика