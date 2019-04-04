Инструкция: Как получить налоговые вычеты на покупку квартиры, образование и лечение в Бердске

Самое главное, что нужно знать жителям Бердска о налоговых вычетах — это то, что претендовать на них может гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13%.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и прочее.

Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога.

Виды налоговых вычетов

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов:

стандартные налоговые вычеты,

социальные налоговые вычеты,

инвестиционные налоговые вычеты,

имущественные налоговые вычеты,

профессиональные налоговые вычеты,

налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Елена Перемитина, чаще всего бердчане обращаются с имущественными вычетами на приобретенное жилье. Вторые по популярности налоговые вычеты — на лечение и обучение.

Налоговый вычет на приобретение жилья

Налоговый вычет предоставляется тем, кто приобрел жилье. В размере фактических расходов на приобретение, но не более 2 млн рублей. Если квартира куплена за 3,5 млн рублей, то вычет будет только на 2 млн рублей, если жилье купили за 500 тыс. рублей, то размер вычета будет 500 тыс. рублей, привела пример Елена Перемитина.

Когда человек покупает квартиру по ипотеке, то дополнительно к стоимости самой квартиры, к тем деньгам, которые он отдал продавцу, покупатель еще имеет право на получение вычета по сумме расходов процентов за ипотеку, которую он платит. Здесь ограничение — не более 3 млн рублей за весь срок действия ипотечного договора кредитования.

При условии, когда человек приобретает квартиру за 1 млн 200 тыс. рублей, он имеет право при покупке следующего жилья получить дополнительный налоговый вычет на 800 тыс. рублей. Такая норма установилась после 2014 года. До этого налогоплательщик мог получить налоговый вычет на приобретение жилья только один раз в жизни.

Возврат с 2 млн рублей составит 13%, грубо говоря, 260 тыс. рублей. Но здесь есть много нюансов.

— Дело в том, что вычет предоставляется в том случае, если работодатель реально удержал налог и уплатил его в бюджет. Если гражданин является предпринимателем и не получает дохода от работодателя, но при этом выплачивает налог на доход физлиц, то тогда он имеет право на данный вид вычета. Но совсем другое дело — индивидуальный предприниматель, не имеющий дохода от работодателя, но работающий с применением каких-то специальных налоговых режимов: оплачивает единый налог на вмененный доход или работает на упрощенной системе налогообложения. Но он не платит налог на доходы физлиц, поэтому не может получить налоговый вычет на приобретение жилья, — объяснила Перемитина.

Таким образом, налоговый вычет предоставляется в сумме фактически удержанного, исчисленного и уплаченного налога. То есть это не просто возврат каких-то денег в случае понесения плательщиком расходов, а именно возврат налога на доходы физических лиц, если он был уплачен в бюджет, отметила Елена Анатольевна.

Гражданин имеет право заявить налоговый вычет не позже чем за три года до подачи декларации. Допустим, квартиру человек приобрел в 2015 году, а вычет не оформлял. Сейчас идет 2019 год, значит заявить вычет можно за 2018, 2017 и 2016 годы. Для этого нужно взять справки с места работы за предыдущие годы и заполнить декларацию за каждый год отдельно. Вычет выдается в зависимости от того, сколько доходов получает гражданин. Сам вычет может предоставляться неограниченное количество лет, пока человек не выберет полностью этот вычет.

Какие документы необходимы

Если человек впервые заявляет налоговый вычет, ему необходимо предоставить:

договор купли-продажи квартиры,

свидетельство регистрации права, зарегистрированное в Россреестре,

документ, подтверждающий внесение денег за квартиру (если в договоре не указывается сумма),

справку 2НДФЛ (если налоговый вычет будет несколько лет, то ежегодно).

Договор купли-продажи при заявлении о налоговом вычете в последующие годы предоставлять не надо.

Налоговый вычет на лечение

Здесь идет речь о возврате средств, потраченных на лекарства и медицинские услуги. Это могут быть зубопротезирование, операции, лечение, как простое, так и дорогостоящее. Если человек понес расходы на лечение, на диагностику, чаще всего люди проходят томографию, дорогое диагностическое обследование — на все это можно получить налоговый вычет, отметила Перемитина.

Оформить вычет можно, если вы расходовали средства:

на себя,

на родителей,

на детей (подопечных) в возрасте до 18 лет,

на супруга (супругу).

При этом платежные документы в любом случае должны быть оформлены на ваше имя.

Оформить вычет по расходам на медицинские услуги вы сможете, только если медицинская организация, в которую вы обращались, находится в России и у нее есть соответствующая лицензия.

В большинстве случаев размер налогового вычета по расходам на медицину — 120 000 рублей. То есть вам вернется 13% от этой суммы. При этом вычет по расходам на медицину суммируется с другими социальными налоговыми вычетами, и 120 000 рублей будет максимальной суммой для всех социальных налоговых вычетов, которые вы сможете заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей).

Исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение. По дорогостоящим видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов (вам вернется 13% от той суммы, что вы потратили) и не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами.

Какие документы необходимы (лечение)

Справка из лечебного учреждения, установленной формы для налоговой инспекции,

Справка 2НДФЛ.

Налоговый вычет на образование

Вычет за учебу можно получить как за самого себя, так и на детей. Для детей вычет предоставляется, если они находятся на дневной форме обучения, по достижению ими возраста 24 лет.

В налоговую должен быть представлен договор с образовательным учреждением, причем в договоре налогоплательщик должен быть назван плательщиком услуги, то есть не ребенок, подчеркнула Перемитина. Деньги также должны приниматься от имени заказчика услуги. Надо следить, чтобы в квитанции всегда было имя того, кто заказывает такую услугу и хочет получить вычет в части расходов.

Если речь идет об обучении детей, то сумма с которой дадут вычет — 50 тыс. руб. в год на каждого ребенка (13% — 6500 рублей).

Если учитесь сами -120 тыс. рублей ( до 15 600 руб.).

Какие документы необходимы

Для детей:

Договор с учебным заведением,

справка из учебного заведения, что ребенок учится на дневной форме обучения,

свидетельство о рождении ребенка,

справка 2НДФЛ,

копии платежек или приходного кассового ордера.

Для налогоплательщика форма обучения роли не играет. Если в договоре есть ссылка на лицензию образовательного учреждения, то дополнительной копии лицензии не требуется. Также нужны платежные документы и справка 2 НДФЛ.

Очень многие считают, что срок подачи декларации не позднее 30 апреля касается всех.

— Все, кто сдает декларации, можно разделить на две группы: те, кто их обязан сдать, и те, кто имеет право сдать. Когда заявляется вычет — это право налогоплательщика. Если это право, значит это срок не более чем три года до подачи декларации. Значит я в 2019 году могу заявить вычеты на приобретение квартиры, лечение, образование по своим расходам, произведенным в 2018 году, так и в 2017 и в 2016. Поэтому 30 апреля — это срок только для тех, кто обязан сдать декларацию. Те, кто получил доход, с которого не был удержан налог. Те, кто продал квартиру, обязаны предоставить декларацию, — пояснила Елена Перемитина.

Подать декларацию на налоговый вычет можно в течение всего года.