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33 фронт-офиса мусорный оператор открыл в регионе. И в Бердске тоже

Здесь проводится приём и первичная обработка заявок на заключение договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

4.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
33 фронт офиса мусорный оператор открыл в регионе. И в Бердске тоже

Более 30 фронт-офисов абонентской службы в сфере обращения с отходами открыто в регионе

При поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ещё 12 фронт-офисов регионального оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) открыты в районах области.
Всего в регионе с начала 2019 года запущена работа 33 фронт-офисов абонентской службы регоператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск», в которых жители Новосибирской области могут получить консультации по вопросам запуска и работы новой системы обращения с отходами. Открытие дополнительных центров по работе с потребителями будет продолжена.

Фронт-офисы, в которых будут принимать специалисты, консультирующие по вопросам обращения с ТКО открыты в 27 районах области, а также в Бердске, Оби и Новосибирске.

В обязанности сотрудников офисов входит консультирование потребителей в процессе заполнения заявок на заключение договоров, предоставление информации о порядке подачи заявок на заключение договоров, размере установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО, об особенностях начисления платы и по многим другим вопросам.

Также во фронт-офисах проводится приём и первичная обработка заявок на заключение договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

В планах регионального оператора продолжить открытие офисов абонентской службы для населения. Кроме того, на сайте регионального оператора по обращению с отходами размещен график режима приёма руководителей ООО «Экология-Новосибирск» во фронт-офисе по адресу ул. Советская, 5 офис В-112.

Источник: nso.ru


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