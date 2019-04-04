33 фронт-офиса мусорный оператор открыл в регионе. И в Бердске тоже

Более 30 фронт-офисов абонентской службы в сфере обращения с отходами открыто в регионе
При поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ещё 12 фронт-офисов регионального оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) открыты в районах области.
Всего в регионе с начала 2019 года запущена работа 33 фронт-офисов абонентской службы регоператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск», в которых жители Новосибирской области могут получить консультации по вопросам запуска и работы новой системы обращения с отходами. Открытие дополнительных центров по работе с потребителями будет продолжена.
Фронт-офисы, в которых будут принимать специалисты, консультирующие по вопросам обращения с ТКО открыты в 27 районах области, а также в Бердске, Оби и Новосибирске.
В обязанности сотрудников офисов входит консультирование потребителей в процессе заполнения заявок на заключение договоров, предоставление информации о порядке подачи заявок на заключение договоров, размере установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО, об особенностях начисления платы и по многим другим вопросам.
Также во фронт-офисах проводится приём и первичная обработка заявок на заключение договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.
В планах регионального оператора продолжить открытие офисов абонентской службы для населения. Кроме того, на сайте регионального оператора по обращению с отходами размещен график режима приёма руководителей ООО «Экология-Новосибирск» во фронт-офисе по адресу ул. Советская, 5 офис В-112.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10