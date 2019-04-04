Нарушающих ПДД таксистов будут ловить в Бердске

С 4 по 8 апреля в Новосибирской области региональная Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия «Такси», направленные на предупреждение аварийности с участием легковых такси. Автоинспекторы будут усиленно контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями таких автомобилей и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Мероприятия проводятся в связи участившимися авариями с участием легковых такси, а также ростом количества нарушений правил дорожного движения водителями указанных транспортных средств.

Также сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять проверку лицензий и наличие путевой документации, контролироваить проведение техосмотра транспортных средств перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителей, следить за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Источник: ГУ МВД по НСО