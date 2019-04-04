Не дождутся госрегулирования цен на бензин жители России

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.

Первый проект, внесенный группой депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, устанавливает, что рост розничных цен на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо, бензол, параксилол, ортоксилол, авиакеросин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции. «Таким образом, мы предлагаем помочь правительству, которое в очередной раз … не смогло зафиксировать с нефтяниками этот самый прогнозируемый рост цен на топливо», — заявил, представляя законопроект, замглавы фракции Олег Нилов.

Второй проект, внесенный депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым, предусматривает введение с 1 января 2019 года госрегулирования цен на автобензин всех видов и дизтопливо, а также торговых надбавок к этим ценам путем установления их предельных уровней правительством РФ.

«Резкое повышение цен на ГСМ на внутреннем рынке в первом квартале прошлого года вызвало недовольство не только населения, … но и экономика показала резкое снижение. Потому что цены на ГСМ напрямую входят в себестоимость, транспортировку, влияют на цены товаров, которые на прилавках, и также влияют на бизнес», — сказал на заседании ГД Рашкин. Поэтому, по его словам, необходимо законодательно обеспечить механизм, направленный на защиту интересов потребителей.

Однако против принятия законопроектов выступил профильный комитет ГД по экономической политике. «С экономической точки зрения ограничение розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты может привести к снижению рентабельности и закрытию автозаправочных станций», — завил, озвучивая его позицию, член комитета Виктор Зобнев.

При этом он напомнил, что уровень розничных цен на нефтепродукты в разных регионах различается, поскольку на них влияет географическое положение, особенности транспортировки, логистики, уровень конкуренции. «В этой связи ограничение, вводимое на конечном этапе товаропроводящей цепочки, не затрагивающей производственное и оптовое звено, негативно отразится на позициях в развитии отрасли в целом», — подчеркнул Зобнев. В условиях рыночной экономики такие действия приведут к противоположному эффекту – не к сдерживанию цен на топливо, а дефициту продукции и росту цен на топливо, пояснил он.

Источник: РИА Новости