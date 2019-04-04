Сохранить нацию: материнский капитал могут начать платить за первого ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила введения дополнительных мер стимулирования рождаемости в России. По ее словам, необходимость таких мер очевидна.

В эфире телеканала «Россия-1» она напомнила, что сейчас в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: выплата на первого ребёнка, выплата на второго ребёнка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.

«Сейчас, наверно, ещё рано говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей. Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине 2019 года, в конце 2019 года, но очевидно другое», — сказала вице-премьер.

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которых сказали вы — с необходимостью обеспечения сохранения нации», — заявила Голикова.

Отвечая на вопрос ведущей о том, можно ли стимулировать женщин к рождению детей, выдавая материнский капитал уже после рождения первенца, Голикова пояснила, что «такие варианты тоже обсуждаются».

Источник: РИА Новости