Сохранить нацию: материнский капитал могут начать платить за первого ребенка

Голикова допустила введение новых мер поддержки семей с детьми
Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила введения дополнительных мер стимулирования рождаемости в России. По ее словам, необходимость таких мер очевидна.
В эфире телеканала «Россия-1» она напомнила, что сейчас в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: выплата на первого ребёнка, выплата на второго ребёнка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.
«Сейчас, наверно, ещё рано говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей. Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине 2019 года, в конце 2019 года, но очевидно другое», — сказала вице-премьер.
«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которых сказали вы — с необходимостью обеспечения сохранения нации», — заявила Голикова.
Отвечая на вопрос ведущей о том, можно ли стимулировать женщин к рождению детей, выдавая материнский капитал уже после рождения первенца, Голикова пояснила, что «такие варианты тоже обсуждаются».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
лучше бы за каждого — проще и правильнее
причем еще и по нарастающей:
— например 300 за первого
— 500 за второго
— миллион за третьего и последующих
вот это было бы реальной поддержкой
0 1