По суду заплатит 57 млн долга за воду и 200 тыс. рублей госпошлины элитный МК «Сибиряк» в Бердске

3 апреля на сайте новосибирского арбитражного суда появилось полное решение по иску муниципального Комбината бытовых услуг Бердска к МК «Сибиряк». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд согласился с претензиями КБУ и обязал жилой комплекс «Сибиряк», расположенный на берегу Бердского залива в Речкуновской зоне, выплатить долг за использованную воду в размере 57 млн рублей.

Первоначально бердский Комбинат предъявил «Сибиряку» иск на 170 млн 199 тыс. рублей. Такие требования были изложены в исковом заявлении, которое арбитражный суд принял к рассмотрению 5 июня 2018 года. Заседание было назначено на 20 июня.

Однако в ходе процесса КБУ изменил исковые требования — обратился с заявлением о взыскании 63 млн рублей задолженности «за потребленную холодную воду и принятые сточные воды путем самовольного присоединения и пользования централизованной системой водоснабжения».

Заявленные требования мотивированы отсутствием у ответчика актов ввода в эксплуатацию узлов учета, что, по мнению истца, является самовольным присоединением и пользованием системами водоснабжения и канализации. Ответчик с требованиями не согласились, ссылаясь на отсутствие доказательств самовольного присоединения.

Согласно материалам арбитража, 5 сентября 2017 года комиссия КБУ выявила факт самовольного присоединения ЗАО «МК «Сибиряк» новых объектов на своей территории к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, о чем составлен акт.

Расчет за потребление ресурсов по объектам, подключенным через обнаруженные подключения (врезки) с МУП КБУ не производится. Данный акт подписан представителем ответчика без замечаний.

2 ноября 2017-го в адрес ответчика, в порядке досудебного урегулирования была направлена претензия (досудебное уведомление). Но письмом от 11 декабря 2017 года ответчик требования претензии не признал, оплаты не произвел.

7 декабря того же года состоялась повторная комиссия, снова установившая факт самовольного присоединения ЗАО «МК «Сибиряк» объектов на своей территории к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Эти обстоятельства явились основанием для обращения КБУ в арбитражный суд.

Истцом, уточнен размер исковых требований, с учетом отзыва ответчика, согласно которого взысканию подлежит 63 072 371 руб. 20 коп.

Между тем, при проверке расчета истца, суд пришел к выводу о необходимости исключения из расчета корпуса № 10, поскольку, указанный корпус в эксплуатацию не введен и доказательств фактического потребления указанным объектом коммунального ресурса истцом не представлено. Таким образом, за вычетом из расчета стоимости корпуса № 10, задолженность ответчика перед истцом составит 57 290 909 руб. 74 коп. Расчет суммы иска ответчиком не оспорен. Контррасчет иска ответчиком не представлен.

Доводы как ответчика, так и третьего лица о том, что денежные средства за коммунальные ресурсы перечислялись истцу управляющей компанией, через «Новосибирскэнергосбыт», а потому задолженность отсутствует, не принимается судом во внимание, поскольку, представленные платежные поручения учтены истцом и их наличие не влияет на размер исковых требований.

— Суд, оценив все юридически значимые для дела факты и обстоятельства, доводы сторон, пришел к выводу об удовлетворении требования истца частично. Поскольку при подаче иска истцу предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины, то она подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика, — решил арбитражный судья.

И постановил: взыскать с закрытого акционерного общества «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» задолженность в размере 57 290 909 руб. 74 коп., а в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Сумма несколько ниже той, что требовал Комбинат от элитного жилого комплекса. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальный КБУ предъявил «Сибиряку» ущерб в размере 63 млн рублей — за последние три года, а не за 8 лет, как значится в уголовном деле о «хищении воды» на 170 млн рублей. У арбитража есть срок давности.

Теперь гендиректор «Сибиряка» Владимир Дыненков должен выплатить Комбинату 57 млн рублей. Но директор КБУ Владимир Воспанчук уверен, что тот пойдет судиться дальше — в Томский арбитражный суд.

Он расценивает судебное решение, как «логичный этап». Возможно, Дыненков не заплатит всю сумму. Но в обеспечение иска приставы могут арестовать у него имущество, чтобы вернуть Комбинату бытовых услуг хотя бы часть долга. Впрочем, свое слово пока не сказал арбитраж высшей инстанции.

Напомним, что гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков сейчас находится под домашним арестом в качестве подсудимого по уголовному делу. Он фигурирует в деле как пособник в превышении должностных полномочий экс-директором КБУ Александром Кожиным, повлекших существенный ущерб муниципалитету.

По версии следствия, Кожин при пособничестве Дыненкова и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича «простил» «Сибиряку» 170 млн рублей за потребленную воду, уменьшив долг до 380 тыс. рублей. Все трое являются фигурантами уголовного дела. Александр Кожин, в отличие от своих пособников, содержится под стражей В СИЗО.

В отличие от арбитражного права, в уголовном срок давности составляет 10 лет. Но суды являются независимыми друг от друга, поэтому в деле Кожина и Дыненкова сумма причиненного ими ущерба может не изменится.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на одном из последних судебных заседаний свидетель Лариса Степанова, бывший вице-мэр по городскому хозяйству категорически опровергла доводы обвинения — «выпить» воды на 170 млн рублей жилому комплексу из 6 домов с общей численностью квартир 145 — нереально.

Не исключено, что Бердский суд примет во внимание решение арбитража и вынесет обвинительный приговор Александру Кожину и его пособникам.