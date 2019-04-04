35% россиян не ходят к врачам из-за неэффективного лечения

Каждый пятый россиянин не верит в эффективность бесплатного лечения в больницах
Как показал опрос Росстата, большинство респондентов указали на неудовлетворительную работу медицинских учреждений.
Более трети россиян (34,5%) не обращаются к врачам, если им необходима медицинская помощь. Каждый пятый житель РФ называет причиной отказа от посещения клиник неэффективность лечения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Росстатом.
Среди причин отказа от консультаций врача еще 30,2% респондентов указали неудовлетворенность работой медицинской организации. Почти четверть опрошенных (23,8%) сообщили, что у них недостаточно времени для посещения врача. Каждый седьмой житель РФ (14,6%) считает, что качественное лечение можно получить только на платной основе. Часть опрошенных (4,5%) заявили, что добраться до медицинской организации им крайне тяжело, 3,4% сообщили о невозможности сделать это без посторонней помощи. Еще 1% респондентов не располагает информацией о том, где можно получить необходимое лечение.
Согласно результатам опроса, 34% россиян обращались в 2018 году за стоматологической помощью, при этом 7% из них ее не получили. Причиной респонденты указали нехватку средств на платное лечение.
Опрос проводился с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России среди людей старше 15 лет.
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Чтоб попасть к врачу нужно отстоять две очереди , по талонам и резервным талонам .
Потом начинается бомбардировка самыми дорогими таблетками .
От которых нет толку .
В платной там нет очереди , но за консультацию это выписка рецепта нужно будет заплатить .
Все сводится к тому что потратишь кучу денег в аптеке и так и останешься со своей болезнью и походу лечения у вас найдут еще болезни и с чем вы пришли вы вообще забудете .
Вот и вопрос , А оно нужно ? Может все таки эти деньги лучше потратить на свою как бы еще жизнь .
А не на хитрых врачей , которые вечно беедные , вссе то они прибедняются , все то они на пол ставкии .
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запишитесь через портал и все дела
выдумываете сами себе проблем….
в россии давно электронные услуги вошли уже во все сферы
да…периодически бывают сбои, но это сбои и они решаются
а стоять в очередях… ну хотите — стойте….
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День в день не запишешься. А болеть по расписанию мы ещё не научились.
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ну вы же знаете, что экстренно принимают без записи (а даже в неприемные часы)
а записаться к хирургу планово или другим специалистам никаких проблем нет.
кстати, если серьезно заболели и с температурой валяетесь — вызовите на дом участкового и вам откроют больничный.
а для закрытия уже планово запишитесь
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«экстренно принимают без записи» ©
если только на скорой привезли.
Если нет, то пофиг им там что у тебя «экстренно»- стой в регистратуру за карточкой и в общую очередь.
К хирургу так.
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Экстренно с хирургией — в травмпункт идите! Примут круглосуточно!
Иначе ничего экстренного нет — не выдумывайте!
А вот к терапевту — примут даже по окончании времени приема — врач обязан задержаться и принять.
Было — знаем….(лучше бы больше не было….)
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Вы пенсионер, видимо. Которому не надо объяснятся с работодателем. Или вы предлагаете таскаться на работу, пока дело до хирургии не дошло?
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Экстренно принимают без записи только в приемном покое. Список обращений строгий. ОРВИ и обострение остеохондроза, например, туда не входит. Отправят к участковому терапевту или дежурному фельдшеру в поликлинику.
Без талона вас терапевт и фельдшер принимать не будет. Поэтому, чтобы первоначально попасть к врачу в день заболевания вам надо отстоять очередь в регистратуру, и не один час.
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На больничном пациент планово не записывается на прием. День назначает врач, запись проводит медсестра.
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я вот сейчас болею,но к врачу не иду только потому,что талон на сегодня не возможно получить,а идти сидеть в очереди вместе с бабушками,которые сутками могут там сидеть,нет никакого желания. Пробую лечиться сама. И,я больше,чем уверена,так поступают многие. Врачи не могут нам оказать грамотную медицинскую помощь. Поэтому, кто-то лечится сам,как я,а кто-то ,просто идет в платную,когда уже совсем невмоготу.
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идти надо разве что за больничным.
альтернатива — частные клиники: все быстро и четко…. но за денюжку
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Я лично не хожу в больницу из за очередей и талонов
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а я предпочитаю частные из-за низкой квалификации и бюрократии муниципалов.
для таких есть штука: типа специальной программы-страховка от клиники. выбирайте что удобно и будет дешевле чем разовые приемы
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