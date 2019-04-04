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35% россиян не ходят к врачам из-за неэффективного лечения

Среди причин отказа от консультаций врача еще 30,2% респондентов указали неудовлетворенность работой медицинской организации.

4.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 13 коммент.
 
35% россиян не ходят к врачам из за неэффективного лечения

Каждый пятый россиянин не верит в эффективность бесплатного лечения в больницах

Как показал опрос Росстата, большинство респондентов указали на неудовлетворительную работу медицинских учреждений.
Более трети россиян (34,5%) не обращаются к врачам, если им необходима медицинская помощь. Каждый пятый житель РФ называет причиной отказа от посещения клиник неэффективность лечения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Росстатом.

Среди причин отказа от консультаций врача еще 30,2% респондентов указали неудовлетворенность работой медицинской организации. Почти четверть опрошенных (23,8%) сообщили, что у них недостаточно времени для посещения врача. Каждый седьмой житель РФ (14,6%) считает, что качественное лечение можно получить только на платной основе. Часть опрошенных (4,5%) заявили, что добраться до медицинской организации им крайне тяжело, 3,4% сообщили о невозможности сделать это без посторонней помощи. Еще 1% респондентов не располагает информацией о том, где можно получить необходимое лечение.

Согласно результатам опроса, 34% россиян обращались в 2018 году за стоматологической помощью, при этом 7% из них ее не получили. Причиной респонденты указали нехватку средств на платное лечение.

Опрос проводился с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России среди людей старше 15 лет.

Источник: ТАСС


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    Чтоб попасть к врачу нужно отстоять две очереди , по талонам и резервным талонам .
    Потом начинается бомбардировка самыми дорогими таблетками .
    От которых нет толку .
    В платной там нет очереди , но за консультацию это выписка рецепта нужно будет заплатить .
    Все сводится к тому что потратишь кучу денег в аптеке и так и останешься со своей болезнью и походу лечения у вас найдут еще болезни и с чем вы пришли вы вообще забудете .
    Вот и вопрос , А оно нужно ? Может все таки эти деньги лучше потратить на свою как бы еще жизнь .
    А не на хитрых врачей , которые вечно беедные , вссе то они прибедняются , все то они на пол ставкии .

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    • Аноним

      запишитесь через портал и все дела
      выдумываете сами себе проблем….
      в россии давно электронные услуги вошли уже во все сферы
      да…периодически бывают сбои, но это сбои и они решаются
      а стоять в очередях… ну хотите — стойте….

      Thumb up 0 Thumb down 5

      • Аноним

        День в день не запишешься. А болеть по расписанию мы ещё не научились.

        Thumb up 3 Thumb down 0

        • Аноним

          ну вы же знаете, что экстренно принимают без записи (а даже в неприемные часы)
          а записаться к хирургу планово или другим специалистам никаких проблем нет.

          кстати, если серьезно заболели и с температурой валяетесь — вызовите на дом участкового и вам откроют больничный.
          а для закрытия уже планово запишитесь

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          • a.danilov

            «экстренно принимают без записи» ©
            если только на скорой привезли.
            Если нет, то пофиг им там что у тебя «экстренно»- стой в регистратуру за карточкой и в общую очередь.
            К хирургу так.

            Thumb up 0 Thumb down 1

            • Аноним

              Экстренно с хирургией — в травмпункт идите! Примут круглосуточно!
              Иначе ничего экстренного нет — не выдумывайте!

              А вот к терапевту — примут даже по окончании времени приема — врач обязан задержаться и принять.
              Было — знаем….(лучше бы больше не было….)

              Thumb up 0 Thumb down 1

              • Аноним

                Вы пенсионер, видимо. Которому не надо объяснятся с работодателем. Или вы предлагаете таскаться на работу, пока дело до хирургии не дошло? :-|

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          • Аноним

            Экстренно принимают без записи только в приемном покое. Список обращений строгий. ОРВИ и обострение остеохондроза, например, туда не входит. Отправят к участковому терапевту или дежурному фельдшеру в поликлинику.
            Без талона вас терапевт и фельдшер принимать не будет. Поэтому, чтобы первоначально попасть к врачу в день заболевания вам надо отстоять очередь в регистратуру, и не один час.

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          • Аноним

            На больничном пациент планово не записывается на прием. День назначает врач, запись проводит медсестра.

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  2. Аноним

    я вот сейчас болею,но к врачу не иду только потому,что талон на сегодня не возможно получить,а идти сидеть в очереди вместе с бабушками,которые сутками могут там сидеть,нет никакого желания. Пробую лечиться сама. И,я больше,чем уверена,так поступают многие. Врачи не могут нам оказать грамотную медицинскую помощь. Поэтому, кто-то лечится сам,как я,а кто-то ,просто идет в платную,когда уже совсем невмоготу.

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  3. Аноним

    Я лично не хожу в больницу из за очередей и талонов

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    • Аноним

      а я предпочитаю частные из-за низкой квалификации и бюрократии муниципалов.
      для таких есть штука: типа специальной программы-страховка от клиники. выбирайте что удобно и будет дешевле чем разовые приемы

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