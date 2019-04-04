35% россиян не ходят к врачам из-за неэффективного лечения

Как показал опрос Росстата, большинство респондентов указали на неудовлетворительную работу медицинских учреждений.

Более трети россиян (34,5%) не обращаются к врачам, если им необходима медицинская помощь. Каждый пятый житель РФ называет причиной отказа от посещения клиник неэффективность лечения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Росстатом.

Среди причин отказа от консультаций врача еще 30,2% респондентов указали неудовлетворенность работой медицинской организации. Почти четверть опрошенных (23,8%) сообщили, что у них недостаточно времени для посещения врача. Каждый седьмой житель РФ (14,6%) считает, что качественное лечение можно получить только на платной основе. Часть опрошенных (4,5%) заявили, что добраться до медицинской организации им крайне тяжело, 3,4% сообщили о невозможности сделать это без посторонней помощи. Еще 1% респондентов не располагает информацией о том, где можно получить необходимое лечение.

Согласно результатам опроса, 34% россиян обращались в 2018 году за стоматологической помощью, при этом 7% из них ее не получили. Причиной респонденты указали нехватку средств на платное лечение.

Опрос проводился с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России среди людей старше 15 лет.

Источник: ТАСС