Кремль: почему у россиян не хватает денег на обувь. Ответ требуют у Росстата

В Кремле попросили Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных».

Ранее Росстат опубликовал данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В документе приводится статистика по финансовому положению жителей страны.

Так, в исследовании говорится, что 52,9% домохозяйств не могут «справиться с неожиданными тратами», такими как срочные медицинские услуги или ремонт; 53,1% семей не могут себе позволить заменить самую простую мебель, пришедшую в негодность.

Еще 35,4% указали, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)».

Одиннадцать процентов домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства.

В целом с затруднениями «сводят концы с концами» 79,5% российских семей, из них с «большими затруднениями» сталкиваются 14,6%.

Источник: РИА Новости