Кремль: почему у россиян не хватает денег на обувь. Ответ требуют у Росстата

В Кремле попросили Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
В Кремле попросили Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь.
«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных».
Ранее Росстат опубликовал данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В документе приводится статистика по финансовому положению жителей страны.
Так, в исследовании говорится, что 52,9% домохозяйств не могут «справиться с неожиданными тратами», такими как срочные медицинские услуги или ремонт; 53,1% семей не могут себе позволить заменить самую простую мебель, пришедшую в негодность.
Еще 35,4% указали, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)».
Одиннадцать процентов домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства.
В целом с затруднениями «сводят концы с концами» 79,5% российских семей, из них с «большими затруднениями» сталкиваются 14,6%.
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У Пескова одни часы стоят дороже всего имущества немалой части населения страны , с такой психологией как ему понять обычных россиян ?)
«правительство на другой планете живет, родной » (с) ))
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Надо же, для Димы оказалось большим «Открытием Америки»как в стране, которой руководит и он, 80 процентов людей сводят концы с концами.Ответственность за это конечно понесет Росстат.
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Короче Кремль «посылает сигнал», что Росстат должен срочно всё пересчитать и переоценить и пояснить, что 146% россиян испытывают затруднения при покупках лишь потому что и так уже всё, что только смогли выдумать — давно купили по нескольку раз.
Короче встали с колен под руководством мудрейшего!
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Еще в 2017 году оглашали цифры в Госдуме , что всего лишь 200 человек в нашей стране обладают совокупных доходом, равным доходу всех остальных ста сорока с чем-то миллионов населения страны.
Это и есть ответ, почему три четверти страны попало в бедность и нищету. Их попросту ограбили и обобрали. Ради этого и было всё, начиная с 92 года, чтобы ограбить нас и обогатить их. Все остальное — полная чушь.
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Чего тут считать-то! В среднем всем хватает. Одни могут 500 пар схапать, а другие и так обойдутся. Ибо сами виноваты, работать не умеют. Извиняюсь, воровать не умеют.
Не надо вопли либералы! Если чудище получает в 100, 1000 раз более другого, то это не говорит о том, что он эти деньги заработал.
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