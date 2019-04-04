Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Путин принял участие в открытии автосборочного завода Mercedes-Benz в Подмосковье
Глава государства также осмотрел конвейерную линию нового предприятия.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Московской области. Перед этим он осмотрел конвейерную линию нового предприятия.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, эта линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ. Первой машиной, которая сойдет с конвейера завода, станет седан E-класса. В дальнейшем будет запущено также производство внедорожников GLC, GLE и GLS.
Строительство завода началось 20 июня 2017 года в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Этот документ гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период его действия и включает положение о «неухудшении условий», что обеспечивает стабильность ведения бизнеса. Инвестиции «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили €250 млн.
Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит тысячу. Около 30% сотрудников завода — жители близлежащих населенных пунктов. При содействии правительства Московской области в колледже «Подмосковье» оборудованы мастерские с целью подготовки кадров для производства. Его учащиеся также приняли участие в церемонии открытия предприятия.
Президент РФ до недавнего времени активно пользовался автомобилем марки Mercedes для рабочих поездок, пока не пересел на Aurus. Также он неоднократно сам садился за руль Mercedes.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
— В рашке катастрофа
— бизнесу не выжить
— все бегут
— все загибается
— ни одного нового производства
а в это время открываются заводы, производства, сборки…
иностранцев сюда как магнитом тянет.
даже странно что мерсерес так долго тянул…но таки успел впрыгнуть.
1 3