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Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

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Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Президент РФ до недавнего времени активно пользовался автомобилем марки Mercedes для рабочих поездок, пока не пересел на Aurus. Также он неоднократно сам садился за руль Mercedes.

4.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Путин открыл завод Mercedes Benz в Подмосковье

Путин принял участие в открытии автосборочного завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Глава государства также осмотрел конвейерную линию нового предприятия.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Московской области. Перед этим он осмотрел конвейерную линию нового предприятия.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, эта линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ. Первой машиной, которая сойдет с конвейера завода, станет седан E-класса. В дальнейшем будет запущено также производство внедорожников GLC, GLE и GLS.

Строительство завода началось 20 июня 2017 года в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Этот документ гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период его действия и включает положение о «неухудшении условий», что обеспечивает стабильность ведения бизнеса. Инвестиции «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили €250 млн.

Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит тысячу. Около 30% сотрудников завода — жители близлежащих населенных пунктов. При содействии правительства Московской области в колледже «Подмосковье» оборудованы мастерские с целью подготовки кадров для производства. Его учащиеся также приняли участие в церемонии открытия предприятия.

Президент РФ до недавнего времени активно пользовался автомобилем марки Mercedes для рабочих поездок, пока не пересел на Aurus. Также он неоднократно сам садился за руль Mercedes.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    — В рашке катастрофа
    — бизнесу не выжить
    — все бегут
    — все загибается
    — ни одного нового производства

    а в это время открываются заводы, производства, сборки…
    иностранцев сюда как магнитом тянет.
    даже странно что мерсерес так долго тянул…но таки успел впрыгнуть.

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