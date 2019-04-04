Актер Алексей Булдаков скончался из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в Instagram.

Актер ушел из жизни в возрасте 68 лет в Монголии.

«В Монголии, поехал как турист, все произошло ночью в гостинице», — написал Новожилов.

В пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе РИА Новости сообщили, что актер скончался в ночь на 3 апреля.

«Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», — добавили в диппредставительстве.

Прощание с актером состоится в Доме кино. Дата и время церемонии станут известны позже.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, а также в театре киностудии «Беларусьфильм».

Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Источник: РИА Новости