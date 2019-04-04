Наводнение: рекой стала дорога на дачи и лагерь «Орбита» в Бердске

Управление гражданской защиты населения Бердска сегодня, 4 апреля, в срочном порядке поставит вопрос о затоплении дороги, ведущей на дачи в районе водозабора. Накануне проезжая часть превратилась в бурный поток — дорога перестала быть проездной.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, талая вода сносит все на своем пути по дороге на Сосновку.

— Кажется эту дорогу ремонтировали в прошлом году, — говорит бердчанин Константин Иванов, который и прислал в редакцию видео с потоками воды по автомобильной дороге. — Тут каждый год так. Три дня назад еще не было бурных рек. У нас дача в СНТ «Майское». В этом году там очень много дач затопило. Раньше такого не было. Там полный трэш.

Действительно, это дорогу, известную как путь в лагерь «Орбита», подсыпали в прошлом году, напомнил начальник УГЗ Василий Пономарев:

— Пока не было ни одного обращения. Там обычно весной заливает — талая вода течет с полей. Проблема в том, что там есть уклон в одну сторону. Ремонтируй — не ремонтируй, толку никакого. Пробовали отводить, но на серьезные работы требуются большие капитальные вложения.

Проблема заключается в том, что дорога находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. В прошлом году из-за плохого состояния участка дороги до Сосновки даже приостановили выход дачных автобусов.

— Конечно, у нас эта дорога стоит на контроле. И мы, и ЖКХ ее постоянно мониторим. И на совещании с садовыми обществами этот вопрос поднимали. Несмотря на то, что часть дороги не наша, будем что-то делать. Я сообщу в управление ЖКХ, пусть посмотрят, оценят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич.

Еще в марте обсуждали возможность проезда в том направлении в период паводка на совещании при главе Бердска.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае 2018 года, Искитимскому району было дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.

Мэр Бердска Евгений Шестернин в марте 2019-го заверил, что город дачников не бросит и не забудет, однако все зависит от финансирования, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». О состоянии дорожного полотна дачным обществам рассказал начальник УЖКХ Максим Совбанов:

— Дорога на водозабор зиму пережила без особых эксцессов. Весной в рамках содержания дорожной сети мы проведем аварийный ремонт, чтобы запускать муниципальный транспорт, во избежании претензий со стороны БАТП по поводу поломок автобусов. Плавно мы перейдем в ямочный ремонт в рамках содержания. Дорогу на Сосновку мы не бросим, будем за ней следить. Выделены средства для аварийного ремонта дороги к лагерю «Орбита».

Евгений Шестернин тоже коснулся участка злополучной дачной дороги на Сосновку.

— Мы когда вызвали геодезистов и они пробили векторные точки, стало все ясно. Если сравнить с рубанком, то на одном месте строгали и строгали эту дорогу. Дострогались — яму сделали. Нужно ее засыпать на 1,5 метров и делать водоотведение. Есть места, где водоотведение не сделаешь вдоль дороги, без дачного общества не пройти, — отметил Шестернин.

В прошлом году региональный минтранс выделил Искитимскому району на ремонт дороги на «Орбиту» 1,5 млн рублей. Но районная администрация никак не решит вопрос с оформлением данного участка дороги. А потом и вообще убрала ее с карты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бердск в 2018 году вложил в ремонт грунтовой дороги порядка 800 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Будем ее и теперь восстанавливать, когда вода уйдет. Дорога не относится к дачным общества. Если бы не было лагеря «Орбита», я бы там ничего не делал, — прокомментировал Захаров, подчеркнув, что затраты на восстановление грунтовки будут не меньше прошлогодних.

Видео Константина Иванова